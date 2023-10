Madonna arranca en Londres su gira mundial con éxitos de cuatro décadas. La cantante Madonna arrancó este sábado en Londres su última gira musical, con la presentación de más de cuarenta canciones, entre ellas grandes éxitos de las últimas cuatro décadas. Con el llamado «Celebration Tour», la diva de la música subió al escenario del centro O2, en el este de Londres, donde actuará en cuatro jornadas, cuyas entradas han quedado agotadas. Al subir al escenario, Madonna -con vestido negro y tocado plateado- hizo una fuerte interpretación de su éxito de 1998 «Nothing Really Matters», con el que inició esta gira mundial. En el espectáculo, muy esperado por los fans, tuvo como invitado especial a Bob The Drag Queen, vistiendo un elaborado traje de época, que dio la bienvenida a la estrella del pop al escenario. Esta gira es considerada una «experiencia única» al repasar la trayectoria musical de la cantante, de 65 años, que tuvo que posponer este evento hace unos meses tras enfermar a causa de una infección bacteriana que obligó a su hospitalización en EE.UU. Además de un repaso de su carrera musical, «The Celebration Tour» busca rendir tributo a la ciudad de Nueva York, donde dio sus primeros pasos como artista. Madonna tenía previsto comenzar su gira el 15 de julio en Canadá, pero tres semanas antes, su representante, Guy Oseary, informó de que había tenido que ser ingresada en cuidados intensivos. Tras sus presentaciones en Londres, seguirán otros conciertos en Bélgica, Dinamarca, Suecia y España -donde actuará en el Palau San Jordi de Barcelona, el 1 y 2 de noviembre-, así como Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Antes de esta gira, la cantante compartió fotos en su cuenta de Instagram el viernes disfrutando de una velada con la diseñadora Stella McCartney, además de visitar la exposición de arte de su hijo Rocco Ritchie. En julio, la cantante publicó en Instagram para resaltar que estaba centrada en mejorar su salud y «fortalecerse», y adelantó que su plan era «reprogramar la etapa norteamericana de la gira y comenzar en octubre en Europa». «Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de darles a mis fans el espectáculo que han estado esperando», dijo Madonna en un comunicado antes de la gira. Bob The Drag Queen, cuyo nombre real es Caldwell Tidicue, actuará en todas las fechas. El director musical de Madonna, Stuart Price, dijo a los medios británicos que la gira es «un documental a través de su vasta carrera» que incluye más de 40 canciones. Madonna, la artista femenina más exitosa en la historia de las listas del Reino Unido, tiene un enorme catálogo que incluye sus primeros éxitos «Into The Groove» de 1985 y «Papa Don’t Preach» de 1986. Su presentación llegó con gran expectación, ya que la cantante publicó su último álbum, «Madame X», en 2019, y casi no ha estado en los escenarios desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.