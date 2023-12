Luis Miguel aparece con nueva imagen en concierto en México. Luis Miguel no decepciona a sus fans mexicanas, a pesar de que el concierto que ofrecería el jueves en Querétaro tuvo que ser reprogramado por cuestiones climáticas, el show que se repuso el día de ayer dejó contentas a sus seguidoras que además de que terminaron fascinadas con la voz de “El Sol”, aplaudieron un nuevo look que sorprendió. El cantante de 53 años sigue adelante con éxito su tour mundial que continúa por la República Mexicana tras sus shows en la Arena Ciudad de México, donde tuvo una caída en el escenario igual a la que tuvo hace años. Desde que Luismi regresó a los escenarios tras años de ausencia, su aspecto rejuvenecido dio mucho de qué hablar, y aunque en un inicio se comentó mucho de lo delgado y hasta demacrado que se veía por la evidente baja de peso, es ahora cuando el publico coincide que ya recuperó peso y se ve “espectacular”. Y aunque Luismi suele presentarse con riguroso traje color negro, para sólo varias el look cuando se quita el saco al final de sus conciertos, esta vez en Querétaro sorprendió a sus seguidoras al aparecer con playera tipo Polo, con la que dejó sus brazos al descubierto, como casi nunca ocurre. Los brazos ejercitados del cantante no sólo encantaron a los presentes en el show musical, sino también en las redes, donde agradecieron a Luismi ese look con el que también se vio mucho más a gusto cuando cantó en su estilo, el famoso tema “Cucurrucucú paloma”.