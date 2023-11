Gilberto Santa Rosa: una noche de amor y tributo a la mujer dominicana. Con magistral devoción, Gilberto Santa Rosa se reencontró este viernes con el público dominicano, en el primero de tres conciertos que tiene pautado en país de su gira “Autentico, Amor y Salsa Tour 2023”. El salsero puertorriqueño ofreció sus más emblemáticas canciones, recordó al fenecido compatriota y colega Tito Rojas y rindió tributo a la mujer dominicana, dedicando un espacio a las artistas Sonia Silvestre (fallecida), Maridalia Hernández, Milly Quezada y Fefita La Grande. El concierto inició a las 8:40 de la noche, con la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito repleta de un público fiel a su trayectoria en la música y que lo acompañó desde la primera hasta la última canción y que lo despidió de pie cantando con él “Qué manera de quererte”. “Yo la agarro bajando”, “Vino Tinto”, “Derroche” del cantautor dominicano y alcalde de SDE Manuel Jiménez, “Conciencia”, “Carta sobre la Mesa”, “No sé cómo pasó”, y “Nunca voy a olvidarte”, fueron las primeras interpretaciones del salsero boricua. “Buenas noches, Santo Domingo, ustedes saben que yo tengo la bendición de compartir la ciudadanía con todos ustedes. Muchas gracias por el honor de su presencia”, manifestó el artista. Luego expresó que este viernes “es un día complicado en la capital, ustedes saben que aquí el tráfico es bastante complicado y si llueve, todavía más, así es que muchas gracias por llegar a tiempo y estar con nosotros, estamos honradísimos de volver a la República Dominicana a compartir un concierto auténtico”. También afirmó que de haber nacido en República Dominicana sería un cantante de amargue porque la mayoría de sus canciones responden al desamor. A continuación Santa Rosa cantó “Yo no te pido” y a seguidas hizo una pausa para compartir un homenaje al fenecido salsero de su natal Puerto Rico, Tito Rojas (El Gallo). “En Puerto Rico hice una amistad muy bonita con un compañero que lamentablemente se nos adelantó, partió, yo creo que prematuramente y era un gran amigo, además que era un compañero de alegría, siempre tenía una frase jocosa que decir y que yo sé que aquí en la República Dominicana lo quisieron mucho y lo voy a recordar con ustedes”, expresó Santa Rosa previo a cantar “No te vayas”, acompañado de Rojas en un video proyectado en la pantalla gigante detrás del escenario. El Caballero de la Salsa hizo gala de su pasión por el bolero, haciendo la historia de cómo empezó su idilio con este género musical a la edad de seis años e incentivado por el amor por una niña En esta parte ofreció un popurrí de cuatro boleros. Tributo a la mujer dominicana Pasadas las 10:00 de la noche y en un emotivo homenaje a la mujer dominicana, Santa Rosa exaltó la música de cuatro grandes artistas criollas, iniciando con la fenecida Sonia Silvestre con “Yo quiero andar”; Maridalia Hernández, “Para quererte”; Milly Quezada, “Llegó Juanita”, y Fefita La Grande, “Vamos a hablar inglés”. “Quisimos honrar a un ser en general que hace la diferencia de este país y de cualquiera. Nuestro abrazo, nuestro respeto y nuestro honor a la mujer dominicana. Y aquí hay mujeres muy poderosas, mujeres que yo admiro, respeto y he aprendido mucho de ellas”, expuso el salsero. A las 10:40 minutos inició la despedida agradeciendo y presentando a la orquesta compuesta por 12 músicos y tres coristas dirigidas por el maestro George Torres, para luego ofrecer sus grandes éxitos “Perdóname” y “Que alguien me diga”. Al retirarse del escenario la aclamación del público lo motivó a regresar para hacer el cierre con “Qué manera de quererte”, en la que sus músicos hicieron gala de sus talentos para tocar y bailar junto al artista.