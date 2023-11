Cree en ti misma y olvídate de los complejos

Creer en una misma. Estas palabras envuelven un concepto tan poderoso, liberador y efectivo que si lo vendieran embotellado, todo el mundo correría a comprarlo. Tenemos que darnos cuenta de la vital importancia de creer en nosotras mismas y, sobre todo, de que tenemos mucha más fuerza mental de la que imaginamos.

Y aunque estamos de acuerdo en que el arte de la confianza en una misma es absolutamente esencial, sabemos que es a la vez difícil de conseguir. Esto es debido a que esa confianza puede haber sido machacada en nuestra infancia o con el paso del tiempo por condicionantes externos.

Pero no hay nada perdido. Existen varias formas de aprender a subir la autoestima, porque, al fin y al cabo, se trata de algo que proviene de tu mente. Para ayudarte a ello, te traemos algunos consejos que seguro te serán de mucha ayuda.

¡Alimenta tu subconsciente!

Si le das a tu mente una inspiradora dosis de pensamientos positivos, te sentirás mejor inmediatamente y te lo notarás. Pero esta magia se va igual que viene de tu subconsciente. Cuando eso pasa, vuelve a invadir tu mente la negatividad, algo que afecta a tu trabajo, tus ideas, tus relaciones…

Por ello, una forma fantástica de alimentar tu subconsciente es llenarle de afirmaciones positivas acerca de lo que te gusta de tu vida o de lo que te gustaría para ella. Por ejemplo: «Soy exitosa en el trabajo, tengo salud, estoy enamorada y no me falta el dinero.

¡Gracias universo!».

También puedes pensar en afirmaciones que te inviten a crecer profesionalmente o a cambiar tus relaciones hacia un pensamiento positivo. Te aconsejamos que coloques un post it en un lugar estratégico en el que lo puedas ver todos los días y así no olvides tu consigna nunca.

Cuando empieces a creer estas u otras afirmaciones, empezarás a tener la autoconfianza presente en tu vida y en tu mente. ¡La positividad atrae a la positividad!

El poder de la mente

Muchas veces subestimamos el poder de nuestra mente y su subconsciente y es que nuestro subconsciente es como un ordenador que almacena todos nuestros pensamientos y experiencias. Por eso, a veces tenemos actitudes o pensamientos que no entendemos y que incluso no nos gusta tener.

Tú puedes cambiar esto con afirmaciones y hábitos diarios. Si tienes un mal concepto de ti misma, eso repercutirá en tu mente. Por ejemplo, escucha los pensamientos negativos que tienes hacia ti a lo largo del día, ¡te sorprenderás de las burradas que te dices a diario!

Puedes comenzar a realizar alguna rutina o actividad que te haga sentir mejor contigo misma. Busca aquello que se te dé realmente bien y con lo que obtengas resultados palpables. Por ejmplo, puedes decidir cocinar si es tu pasión, o pintar o coser… Es una forma de darte cuenta de las maravillas que eres capaz de crear.

Debes cambiar los pensamientos negativos por positivos y así reforzarás tu autoestima poco a poco. Cambiar el horrible «no puedo» por «sí puedo» o «lo que puedo hacer es…», es un buen comienzo. ¡Todo está en el poder de la mente!

Refuerza los pensamientos positivos

Hay diversas formas de reforzar tus pensamientos positivos. Una buena manera de tener éxito en este cambio de actitud es grabar las afirmaciones que has pensado como: «soy inteligente, tengo salud, soy preciosa…», para que las puedas escuchar en tu mp3 una y otra vez. Puede parecer una tontería, pero tu subconsciente escogerá esas palabras y las esbozará en tu cerebro hasta que vayan tomando forma para tu día a día.

Nuestro objetivo principal es que tú misma te vayas creyendo poco a poco estas afirmaciones y las interiorices. Quizás prefieres escribirlas una y otra vez. También es el momento de que empieces a creerte todo aquello positivo que tus seres queridos piensan sobre ti, así que aprende a escucharlos.

Recuerda que cada idea que proyectas al universo vuelve a ti de una forma u otra, así que haz que los pensamientos positivos y mágicos se conviertan en realidad. Un hábito -dependiendo de cual sea- puede cambiar en un periodo de 21 a 90 días, así que, ¿a qué estás esperando? ¡Manos a la obra!

Di en voz alta: «¡Soy perfecta!»

¿Has empezado ya a creerte que eres preciosa, fuerte y que mereces todas las cosas buenas que pueda haber en este mundo? Si no es así, estás tardando demasiado y perdiendo tiempo vital muy valioso sin saber valorarte. Y es que a menudo escuchamos a otros acerca de lo que deberíamos hacer o pensar hasta el punto de querer ser como los demás nos dicen.

Pero no hagas caso. Deja de pensar así porque todas somos únicas. Esto quiere decir que no vas a vivir tu vida como deseas ni vas a ser feliz contigo misma hasta que no dejes que nadie te haga perder la fe en ti.

Todas tenemos nuestras metas y aspiraciones, y es normal que cambien a medida que crecemos, pero solo si tú misma cambias de idea. Ni se te ocurra permitir que alguien se entrometa en tus sueños o te haga pensar que es mejor cambiar el rumbo porque no alcanzarás lo que te has propuesto. ¡Ni hablar!

Toma las riendas

Nadie dijo que ser una misma fuera siempre fácil y más si recibimos críticas de nuestro entorno sobre lo que se espera de nosotras. Pero tienes que tomar las riendas de tu vida, que es tuya y de nadie más. Y está probado que cuando una huye de las masas, pasan cosas maravillosas. ¡Las grandes mentes de la historia siempre nadaron a contracorriente!

Así que empieza a hacer las cosas que te gusten y eso te hará sentir especial y liberada. No se trata de ser egoísta, como mucha gente diría, pues cuando otros vean que eres realmente feliz siendo tú misma, lo entenderán.

En definitiva, si cambias tu forma de pensar, cambiará tu vida. Cree en ti y los demás creerán en ti. Recuerda que tienes un ticket especial para un maravilloso viaje que es tuyo y de nadie más. No hay otra persona igual a ti en el mundo, eres única. ¡Para un momento a pensar en lo increíble que es eso! Solo tienes que empezar a creer en ti… ¡y la magia llegará!

