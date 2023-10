Castillo Hermanos reafirma su compromiso con la Transformación Digital durante el Volcano Innovation Summit

Castillo Hermanos, un grupo multilatino con más de 137 años de trayectoria, abraza la transformación digital con un enfoque centrado en las personas.

Guatemala. Castillo Hermanos, empresa líder en Guatemala y la región centroamericana, reafirmó su compromiso con la transformación digital durante el icónico Volcano Innovation Summit 2023, posicionándose a la vanguardia de la innovación tecnológica. La empresa centra sus esfuerzos en tres pilares estratégicos: (1) crear con agilidad, (2) colocar a la persona en el centro y (3) operar impulsados por la data; estos enfoques son parte fundamental de su visión a largo plazo para abrazar la revolución digital, la innovación y mantener su liderazgo sostenible.

Durante este magno evento, el CEO de Castillo Hermanos, Roberto Lara, participó en el panel “CEO FORUM: BUILDING THE BUSINESS FUTURE OR CENTRAL AMERICA FOR ALL” y manifestó que el legado de más de 137 años de la empresa se debe a los valores que son parte de su ADN, a su propósito corporativo de combinar pasión e innovación para compartir y celebrar los momentos de la vida de sus consumidores, generando bienestar y desarrollo sostenible, pero, sobre todo, porque la pasión por crear productos de la más alta calidad e innovadores los reta constantemente a cambiar para mantener su liderazgo sostenible.

Agregó durante su magistral charla, que Castillo Hermanos está en un proceso de transformación en el que busca aprovechar todas las herramientas tecnológicas para ser más eficientes, tomar decisiones basadas en la data y para ser más cercanos con todos sus stakeholders. Asimismo, la transformación digital que se está adoptando en la cultura de la empresa busca generar valor compartido que supone todo el ecosistema tecnológico. Lara cerró indicando que están comprometidos con la construcción de un ecosistema más eficiente y ágil para sus clientes, consumidores, proveedores y stakeholders en general a través de la transformación digital.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CASTILLO HERMANOS

Castillo Hermanos define «Creando con agilidad» como la adopción de una mentalidad, cultura y forma de trabajo que coloca al usuario en el centro de todas las decisiones. Esto implica construir soluciones de manera iterativa, generando valor evolutivo y escalable para aliviar las necesidades de los usuarios. “Hoy más que nunca estamos escuchando con empatía las necesidades de los diferentes stakeholders para crear productos y servicios con ese valor agregado que impacten en sus vidas”, indicó Melissa Combe, Gerente de Transformación Digital de Castillo Hermanos.

Al adoptar una mentalidad y cultura ágil, Castillo Hermanos considera aspectos cruciales que incluyen poner al usuario en el centro de las decisiones, enamorarse del para construir soluciones constantemente y trabajar en equipos multifuncionales empoderados. Este es el inicio de un journey que se irá construyendo conforme el corporativo escuche cada vez más a sus usuarios.

La «centricidad humana» para la corporación se enfoca en colocar a sus principales stakeholders en el centro de las decisiones, esforzándose por comprender las necesidades, gustos y preocupaciones de las personas para tomar medidas efectivas. Es comenzar a migrar de cómo funcionamos como compañía para poder estar presentes con nuestros consumidores y clientes de una mejor forma. Es poder conectar con nuestros colaboradores dándoles mejores herramientas para la toma de decisiones. Concebimos la transformación digital como un pilar estratégico transversal para la compañía y no como un producto en particular.

Hay una aspiración muy clara y es la de ser una compañía data-driven que permita tomar decisiones cada vez más más ágiles y eficaces a todo nivel en la organización. Este enfoque también le permite a la empresa explorar nuevas oportunidades en el mundo de la Inteligencia Artificial y aprovechar al máximo sus recursos.

“Es por esto por lo que la visión es grande y buscar liderar en transformación digital en la región, convirtiendo la innovación tecnológica y el análisis avanzado en ventajas competitivas que generen valor para la organización, nuestros clientes y socios estratégicos es parte clave de nuestra estrategia”, agregó Combe.

En su viaje hacia la transformación digital, Castillo Hermanos ha enfrentado desafíos como la rápida evolución tecnológica, la creciente interconectividad de los consumidores, la complejidad de algunos procesos y el temor al cambio. Sin embargo, la empresa está trabajando e invirtiendo para abordar estos obstáculos con determinación y resiliencia.

Castillo Hermanos resume su compromiso con la transformación digital como un enfoque total en la transparencia, responsabilidad y pasión por servir mejor a sus principales stakeholders. La empresa está decidida a liderar en la era digital, ofreciendo soluciones innovadoras y centradas en las personas, impulsadas por la data y respaldadas por una cultura ágil.

“En Castillo Hermanos, nos preparamos para un futuro digital prometedor mientras continuamos brindando un valor excepcional a nuestros clientes y socios estratégicos.”, finaliza Combe.

Fuente. Castillo Hermanos