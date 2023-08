Britney Spears reemplazó su anillo de bodas por una enorme pieza de joyería barata. En una aparente burla a Sam Asghari, de 29 años, quien le solicitó el divorcio el 16 de agosto, mostró una enorme piedra moissanite verde azulado engastada en plata en lugar de su bengala original de cuatro quilates. Britney hizo alarde del nuevo anillo en otro de sus extraños clips de Instagram que la muestran bailando sola y semidesnuda en la mansión de Los Ángeles que una vez compartió con Sam. La intérprete de ‘Toxic’ exhibió sus nuevas joyas mientras se pavoneaba por su sala de estar con una tanga roja y posaba con varios sujetadores de encaje, al son de la banda sonora de ‘S.O.S.’ de Indila. Completó su look deslumbrante con un par de botas negras hasta la rodilla y pulseras de colores. Subtituló la imagen con la imagen de un libro, que puede ser referencia a cómo pretende utilizar sus próximas memorias, ‘La mujer en mí’, para dar su versión de su matrimonio con Sam. Se ha informado que Britney estará feliz de devolverle su anillo de compromiso a Sam, que se dice que el ex entrenador personas obtuvo gratis debido a la fama de Britney. Una fuente le dijo a Daily Mail: ‘Sam puede quedarse con ese anillo. Se lo regaló el joyero y ya no lo quiere. Tiene suficientes diamantes’. Se dice que Sam dejó de usar su anillo de bodas desde finales de julio antes de solicitar el divorcio de Britney.