AI y herramientas digitales mejoran la vida de miles microempresarios atendidos por Microserfin

Panamá. En un mundo digital, no dejar a nadie atrás se ha convertido en un reto para las organizaciones que trabajan por un desarrollo inclusivo, igualitario y sostenible como la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA). La entidad organizó un acto presidido por la Reina de España donde mostró algunas de las herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la vida de las personas vulnerables y cómo las está utilizando para apoyar a millones de personas en América Latina, incluyendo a los miles de microempresarios/as atendidos por su entidad panameña Microserfin.

Durante el acto, María Jorge Álvarez, una microempresaria indígena de la selva amazónica de Perú, fue una de las protagonistas del evento celebrado en la sede de la FMBBVA en Madrid. En su intervención explicó cómo la digitalización mejora su día a día porque le permite ahorrar tiempo y dinero: consulta su saldo mediante biometría facial, envía dinero usando su contraseña de voz y tiene un asesor que se desplaza a su casa con su tablet para darle formación, resolver sus dudas y hacer las mismas operaciones que en la oficina bancaria.

Como María Jorge, miles de microempresarios/as en el territorio panameño han experimentado el uso de los canales y servicios digitales por los que ha apostado la entidad panameña de la Fundación para maximizar su impacto social, así lo explicó el gerente de Transformación Digital e Innovación de Microserfin, Oliver Calvo, quien intervino en un panel de expertos denominado “Microfinanzas en la era digital”.

Calvo en su participación explicó que, Microserfin desde hace tres años se propuso impulsar una estrategia que combinara la metodología tradicional con soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo de los microempresarios/as a los que atiende. En ese sentido, la entidad apostó por soluciones que incluyen el aprovechamiento de la inteligencia artificial, el uso de aplicaciones para digitalizar los expedientes, plataformas de datos en la nube, canales y servicios en las comunidades de los propios microempresarios/as, sobre todo en las zonas rurales, para que puedan acceder a servicios financieros y no financieros a poca distancia de sus hogares y/o negocios.

Un tercio de la población mundial aún no está conectada

2.600 millones de personas no tienen acceso a Internet, según el último informe de la UIT, organismo especializado en tecnología de las Naciones Unidas. En América Latina, 70 millones de mujeres no usan internet móvil. Detrás de estas cifras se esconden personas con muchas limitaciones: no disponen de una vivienda digna, no cuentan con la formación necesaria, viven en zonas remotas, no tienen recursos suficientes para emprender y, además, más de la mitad son mujeres.

Cerrar la brecha digital para suavizar otras, como la social, la económica o la de género, que también sufren especialmente las personas vulnerables, es una prioridad de la FMBBVA y su entidad Microserfin. Más de 800.000 microempresarios/as de escasos recursos a los que atiende son digitales y el 90% de los créditos se conceden usando la ‘app’ que cada asesor lleva en su ‘tablet’ y que funciona también offline. En el caso de Panamá, más de 5,540 personas son usuarias de la MSF App de Microserfin y se han generado más de 12,761 expedientes digitales para la concesión de créditos digitales.

Data y cambio climático: Indemnizaciones automáticas ante catástrofes naturales

En el acto además, especialistas de la FMBBVA contaron que “la digitalización genera un enorme volumen de datos que la Fundación está utilizando, entre otras cosas, para valorar el nivel de exposición de sus microempresarios/as a los efectos del cambio climático -sequías, inundaciones, huracanes, terremotos…- y ofrecerles soluciones personalizadas: Elaboramos mapas que nos permiten identificar a las personas en situación de riesgo y su grado de vulnerabilidad ante una catástrofe”, afirmó Gabriela Eguidazu, directora de Innovación para el crecimiento inclusivo de la FMBBVA, en un panel de expertos durante el acto.

Para paliar estos efectos y ayudar a los microempresarios/as, la Fundación diseñó seguros con indemnizaciones automáticas: “Nuestro sistema detecta cuando se registra un desastre natural y activa el pago inmediato de la indemnización a los afectados”, explicó Eguidazu.

Además de estas soluciones y productos digitales, la FMBBVA pone a disposición de las microempresarias plataformas educativas en línea y gratuitas, para formarlos en educación financiera, gestión y habilidades digitales. En lo que va de 2023, Microserfin a través de su programa Impulsamos Tu Negocio ha capacitado a más de 20,729 personas.

La Fundación Microfinanzas BBVA lleva trabajando más de 15 años en cinco países de Latinoamérica y ha apoyado a más de 6 millones de microempresarios/as vulnerables. Una labor que la Reina destacó durante el discurso inaugural del acto: “La fundación tiene perfectamente medido su impacto y es abrumador y benéfico. Escuchar a María y a Rony es muy pertinente porque ellos dan sentido al esfuerzo de la Fundación Microfinanzas BBVA para que las inequidades, la pobreza y la exclusión social den paso a un desarrollo inclusivo sostenible e igualitario”.

Por su parte, Javier M. Flores, director general de la FMBBVA, manifestó que “no debemos ponernos límites cuando se trata de utilizar la tecnología para el bien común, sigamos trabajando para que los avances tecnológicos cierren brechas y para dar pasos hacia un mundo más justo y equitativo; necesitamos colaborar, innovar y comprometernos, más si cabe, a hacer de la digitalización una herramienta para el bienestar de todos”.

La Fundación tiene el compromiso público de desembolsar en el periodo entre 2021 y 2025 más de 7.000 millones de euros en financiación a 4 millones y medio de microempresarios/as de bajos ingresos, la mayoría mujeres, apoyándose en soluciones digitales, acceso a internet y servicios transaccionales. Todo esto impactará en más de 14 millones de personas.

Fuente. Microserfin