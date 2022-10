The Crown, el famoso drama histórico que cuenta una versión ficticia de la vida de la Reina Isabel II y la Familia Real, estrenará su quinta temporada este próximo 9 de noviembre y los fanáticos ya no pueden esperar más. Creada por Peter Morgan y producida Sony Pictures Television para Netflix, la serie ha explorado distintas etapas en la vida de la monarca a lo largo de cuatro temporadas y la quinta continuará con la controversial historia de la corona británica. The Crown: Netflix lanza el esperado tráiler de la quinta temporada. La quinta temporada de The Crown dará inicio justo donde termina la cuarta, que es a finales de 1990, por lo que es probable que llegue a cubrirse toda la década de los 90, una época turbulenta para la Familia Real. En esta nueva temporada veremos a Imelda Staunton como la Reina Isabel II, a Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe, Lesley Manville como la Princesa Margarita, Jonny Lee Miller como el primer ministro John Major, Dominic West como el Príncipe Carlos y Elizabeth Debicki como la Princesa Diana. Para las temporadas cinco y seis, Staunton tomará el lugar de la ganadora del Óscar Olivia Colman, que dio vida a Isabel II en las temporadas tres y cuatro, quien a su vez tomó el relevo por Claire Foy, actriz que introdujo al personaje en la temporada uno y dos. Tras una larga espera, Netflix finalmente ha lanzado el tráiler oficial de la quinta temporada de The Crown el día de hoy. Debido a la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, la quinta temporada de The Crown paralizó su rodaje unos días “por respeto” a la memoria de la difunta gobernante y a la Familia Real. Tras la muerte de la reina, The Crown volvió a ser parte del top 10 de series de Netflix. La sexta temporada de The Crown, que ya se encuentra en producción, cubriría desde finales de la década de los 90 hasta principios de los años 2000. El pasado 12 de octubre, Deadline reportó (via Vogue) el equipo de The Crown se estaba preparando para la filmación de escenas que mostraban el periodo previo al fallecimiento de la Princesa Diana, el 31 de agosto de 1997. Según un informe anterior de Deadline, tanto los actores como el equipo creativo detrás de The Crown están aterrados ante la inevitable llegada de la filmación de la muerte de la Princesa Diana. Recientemente, la serie se ha enfrentado a duras críticas por parte de figuras públicas. Apenas el día de ayer, Judi Dench, famosa actriz y escritora británica de 87 años, criticó el programa y pidió a Netflix que declare firmemente que The Crown no es más que un “drama ficticio”. La actriz compartió una carta con The Times del Reino Unido (via Deadline) en la que se queja del show por presentar un «relato inexacto e hiriente de la historia» sin una etiqueta formal que indique que se trata de una obra de ficción. En su escrito, Dench trajo a la luz las críticas recientes hechas por el ex primer ministro John Major dirigidas a un episodio de la quinta temporada que sugiere que, en el año 1991, el príncipe Carlos (ahora el rey Carlos III) se quejó con Major por esperar para asumir el trono (via Deadline). Dench apoyó la crítica del exministro con las siguientes palabras: «Sir John Major no está solo en su preocupación de que la última temporada de ‘The Crown’ presente un relato inexacto e hiriente de la historia. Dadas algunas de las sugerencias hirientes aparentemente contenidas en la nueva serie, que el rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o una vez sugirió que la crianza de su madre era tan deficiente que podría haber merecido una sentencia de cárcel, esto es cruelmente injusto para los individuos y perjudicial para la institución que representan. Nadie cree más en la libertad artística que yo, pero esto no puede pasar desapercibido».