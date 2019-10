Yungblud “original me” con Dan Reynolds

El artista británico Yungblud (Dominic Harrison) lanzó su esperado nuevo sencillo, «original me» con la gran participación de Dan Reynolds de Imagine Dragons. La canción, coescrita por Harrison y Reynolds, ya está disponible aquí a través de Locomotion / Geffen Records.

«Esta canción trata de aceptar las partes de ti mismo que odias y darte cuenta de que tu mayor superpoder es ser original y auténticamente tú mismo», explicó Yungblud. «Trabajar con Dan Reynolds fue un sueño hecho realidad, él es una gran inspiración para mí. La canción salió literalmente del estudio en un día. La energía mutua entre nosotros hizo de esta canción lo que es”.

Yungblud anunció recientemente su nuevo EP, the underrated youth, el cual estará disponible el 18 de octubre.

Yungblud se encuentra actualmente de gira por Norteamérica con su tour The Twisted Tales of The Ritalin Club.

Nacido en Yorkshire, Inglaterra, el multiinstrumentista Yungblud toca la guitarra, el bajo, el piano y la batería. Lanzó su álbum debut, 21st Century Liability, a través de Locomotion / Geffen Records en 2018. En 2019 arrancó con «Loner», la cual NME elogió como «uno de sus más grandes himnos en la historia». Yungblud & Halsey ft. Travis Barker – “11 Minutes” ha acumulado más de 226 millones de reproducciones. Las reproducciones globales acumuladas de sus canciones superan los 592 millones.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe