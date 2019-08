Yossi Abadi, CEO de un Tirito de la Suerte visita Guatemala

Guatemala. El reconocido empresario israelí Yossi Abadi se encuentra de visita en nuestro país y como parte de una intensa agenda de trabajo en sus oficinas, también asiste a diferentes reuniones. Entre ellas, con directores y editores de medios, así como un encuentro con medios de comunicación.

La agenda de Abadi también contempla reuniones con importantes empresarios del país de diferentes industrias con el objetivo de tener un acercamiento y seguir propiciando oportunidades de negocio en Guatemala; alianzas que impactan de manera importante la economía de nuestro país.

Abadi es el CEO del operador internacional de lotería que hace ya un año inicio operaciones en el país con Un Tirito de la Suerte y que ya ha entregado mas de nueve millones de quetzales en premios y cientos de electrodomésticos, celulares y equipos para el hogar.

Muchísimas cosas buenas están por venir! Seguimos repartiendo millones de quetzales en premios a los que se animan a raspar e intentar su suerte. Para no perder ningún chance de ganar, hemos lanzado también la promoción de Doble Oportunidad: cada 15 días hay un gran sorteo para todos aquellos tiritos raspables que no salieron premiados, ofreciendo fantásticos premios. Y muy pronto viene algo grande: Más juegos, premios increíbles, nueva tecnología e innovadora experiencia de juego! No hay nada mejor que un buen entretenimiento, que en su base, opera para ayudar a los demás a cumplir sus sueños, y a la vez, apoya a los más necesitados” dijo Abadi a los medios de comunicación.

Nuestro apoyo social es el componente más importante de nuestra actividad en el país. Es nuestra esencia. El eje de todo. Y no es por caridad, es por hermandad! En apenas 1 año, hemos apoyado a decenas de familias necesitadas con avanzada tecnología israelí, permitiéndoles generar sus propios alimentos y obtener gas natural gratuito; Hemos apoyado grandemente a familias damnificadas por la gran tragedia de volcán de fuego – dando medicina, alimentos, asistencia médica, ropa y más; Hemos anunciado la construcción de una clínica de atención primaria para la comunidad de nueva Jerusalén; Hemos apoyado, con grandes recursos, a los servicios médicos, a niños y mujeres embarazadas; Hemos apoyado a escuelas y centros deportivos con mejores canchas de juego; Hemos apoyado la realización de un maratón de 5km, promoviendo mejor estilo de vida; Ayudamos a niños enfermos a cumplir sus sueños, dándoles esperanza.

Iniciamos una campaña de desparasitación con medicamentos a más de 3,000 niños en escuelas públicas comprometidos con la salud de la niñez, convencidos de que el acceso a la información es un derecho básico de todo ser humano hemos patrocinado más de 100 puntos de internet totalmente gratis al servicio de los ciudadanos en la ciudad de Guatemala. Visitamos hogares de ancianos generando sonrisas a los que son los abuelos de todos, anunciamos la siembra de más de 5,000 árboles en la zona afectada por el volcán de fuego de escuintla.

Y Esto, es solo el comienzo, venimos a hacer el bien, hacerlo en GRANDE, y demostrar que la lotería debe y puede ser una gran plataforma de desarrollo social” añadió Abadi

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe