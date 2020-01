Ya suena el 35 Festival Internacional Jazz Plaza 2020 en los escenarios de La Habana y Santiago de Cuba

Cuba. Auspiciado por el Centro Nacional de Música Popular y el Instituto Cubano de la Música, del 14 al 19 de enero, La Habana y Santiago de Cuba acogerán el 35 Festival Internacional Jazz Plaza 2020, uno de los eventos más famosos del género en la región.

Este martes 14 será la fiesta de apertura del programa de actividades del 35 Festival Internacional Jazz Plaza. A las seis de la tarde, es la cita de delegados e invitados en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, que estará dedicada a honrar al maestro ya fallecido Juan Formell y los 50 años de la orquesta de música bailable, un ícono en Cuba, Los Van Van.

El espectáculo contará con un elenco selecto de creadores de esa isla como Dayramir González y algunos invitados especiales a la gala de apertura como la Camerata Romeu, Telmary, Ivette Cepeda, Alain Pérez y Pedrito Calvo, que evidencian la rica diversidad de intérpretes con que cuenta la música cubana, una de las más famosas del mundo.

Posteriormente a las ocho y media de la noche estrenan el programa del Jazz Plaza, en los escenarios de la Sala Avellaneda, del propio Teatro Nacional de Cuba, las presentaciones del grupo Afrojazz con el maestro Bobby Carcasés. Lo acompañan en la fiesta inaugural las bandas jazzísticas de New Orleans: The Soul Rebels, Trombone Shorty Foundation, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and the Bangas y Cimafunk, con su contagioso repertorio de música funk.

El programa abarca entre sesiones teóricas y prácticas como lo predice el jazz desde sus orígenes, con una serie de conferencias, charlas, y la no menos importante proyección de materiales audiovisuales, clases magistrales y las esperadas promociones de revistas y discos del género.

Intercambios de músicos y musicólogos, presentaciones y otras sorpresas del programa apuestan por enaltecer la magia que tradicionalmente traen las actividades del Festival Jazz Plaza, que en su edición 35 repercute a nivel internacional por su fama y aportes a los estudios y conciertos de creadores célebres del Jazz Latino o Jazz Cubano.

Entre las actuaciones que levanta muchas expectativas en la noche del sábado 18 de enero, la víspera del cierre del evento, está la de los músicos David Liebman, de Estados Unidos, y Miguel Zenón, de Puerto Rico, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

De hecho, entre las personalidades cultores del género que harán una celebración de su virtuosismo, talento e improvisación en el género, se hallan agrupaciones y artistas, quienes proceden de más de una decena de países como Australia, Reino Unido, España, Canadá, Alemania, Uruguay, Japón, Noruega y Colombia.

Conforman también la lista de invitados al 35 Festival Jazz Plaza 2020 el guitarrista israelí Oz Noy, el percusionista estadounidense de origen cubano Dafnis Prieto, el trompetista Dan Barnett y su coterránea, la vocalista Enma Pask, ambos de la nación australiana.

La cantante inglesa de soul, de 31 años de edad, Joscelyn Eve Stoker, con nombre artístico Joss Stone, estará en una parada especial en la Mayor de las Antillas. Su propósito es acercarse al patrimonio histórico de la barriada de La Habana Vieja, en los 500 años de la villa de San Cristóbal, y sostener un diálogo con estudiosos de la música cubana reunidos en el coloquio, según declaraciones de Roberto Fonseca, director artístico del certamen «Leonardo Acosta in memoriam» que arriba a su edición XV, y cuyas sesiones son paralelas a los conciertos.

El público de Santiago de Cuba también aguarda con euforia el Festival Internacional Jazz Plaza, que se celebrará igual del 14 al 19 de enero y dispone como escenarios principales la Sala de Conciertos Dolores, el hotel Meliá Santiago y el Iris Jazz Club.

El polifacético Bobby Carcasés, fundador de los Festivales de Jazz en Cuba, comentó:

«En esta ocasión se ve mayor masividad e interés que en las anteriores, lo que rompe el mito de que el jazz es para las élites.»

En Santiago de Cuba será honrado el Premio Nacional de Música Adalberto Álvarez, por sus relevantes creaciones a la música cubana en su cumpleaños 70, lo que le ha valido el reconocimiento popular como el Caballero de la Salsa. En la ciudad del oriente cubano debutarán otros músicos de Estados Unidos como el reconocido guitarrista Stanley Jordan, quien estará en la perla caribeña para debatir sus obras con artistas anfitriones durante los días de descarga de músicos excepcionales en el Jazz Plaza.

Fuente: TV Yumuri/Online tours.