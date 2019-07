Ya son diez las cadenas hoteleras españolas presentes en la 23ª edición de MITM Americas

Las cadenas hoteleras españolas Meliá, Iberostar, Barceló, Be Live, Riu, ROC, Evenia, Bahia Principe Hotels & Resorts, NH Hotel Group y VP Hoteles estarán presentes en la 23ª MITM Americas, la feria pionera y más influyente de turismo de congresos y reuniones de las Américas y El Caribe.

América supone, en algunos casos, el 25% de la facturación de las cadenas hoteleras españolas, que lidera el ranking que publica anualmente la Organización Mundial de Turismo.

A la presencia de las cadenas hoteleras españolas se unen otras internacionales como Accor, Louvre, Blue Diamond, Faranda, Gran Caribe, MGM Muthu, Four Points by Sheraton, Cubanacan, etc.

Ya son diez las cadenas hoteleras españolas estarán presentes en MITM Americas, la feria pionera y más influyente de turismo de congresos y reuniones, que se celebrará en el Hotel Nacional de Cuba, el próximo mes de Octubre 14/17, coincidiendo con el 500 aniversario de la ciudad de La Habana.

MITM Americas se ha consolidado como la cita más importante para los profesionales del turismo de reuniones, congresos y business travel, convirtiéndose en un sinónimo de generación de negocio. Gracias al riguroso proceso de selección de compradores que se lleva a cabo, el ROI está asegurado.

Meliá, Iberostar, Barceló, Be Live, Riu, ROC, Evenia, Bahia Principe Hotels & Resorts, NH Hotel Group y VP Hoteles serán los representantes hoteleros españoles en este importante encuentro del turismo MICE. Los grupos hoteleros españoles disponen de más de 2.000 hoteles en el mundo, cifra que ha ayudado al posicionamiento de cinco cadenas españolas entre las mejores del planeta (Meliá, NH, Riu, Barceló e Iberostar).

El sector MICE para las hoteleras españolas:

La importancia del sector MICE no ha pasado desapercibida para los hoteleros españoles que, como indica el estudio de MICE Travel Report de 2018, muestra que los viajes MICE a Latinoamérica crecieron un 56% en el último lustro. Entre 2016 y 2017, hubo 6,1 millones de viajes a la región dentro de la categoría MICE, la mayoría de ellos (2,4 millones) para participar en reuniones, conferencias o seminarios; 1,4 millones de personas viajaron con el objetivo de intervenir en ferias, 1,2 millones lo hicieron en viajes de incentivo y 1,1 millones asistieron a congresos o convenciones.

Siete cadenas españolas entre las TOP 100 mundiales

En la clasificación que se hizo pública en 2018 por la Organización Mundial de Turismo, aparecen cuatro cadenas hoteleras españolas: Meliá, NH, Barceló, Riu entre las 50 más grandes del mundo.

A estas cuatro, se suman Eurostars, H10 e Iberostar para conformar siete cadenas españolas entre las 100 más grandes, por número de hoteles.

El Método MITM:

Desde 1997 MITM Events ha desarrollado el Método MITM en 50 ediciones en 37 ciudades de 18 países.

El Método MITM, máximo generador de negocio garantiza el ROI gracias a un programa excepcional de networking y a la calidad de los compradores; que asegura que las agendas se cumplan al 99,99% garantizando la inversión del expositor.

Fuente: GSAR Marketing.