X edición de la Regata Copa República de la Concha Key West – Cuba

Cuba. Con la llegada de más de 11 embarcaciones se efectuará en horas de la máñana de este sábado 4 de mayo la X Regata Copa República de la Concha. Este evento náutico forma parte de las actividades del Programa “POR LA HABANA, EL MÁS GRANDE SALUDO DESDE EL MAR”, que celebra el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba con motivo del 500 Aniversario de la fundación de La Habana.

Está previsto que las embarcaciones participantes en la Regata Copa República de la Concha, junto a las del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba y otras que se encuentren en tránsito por Marina Hemingway, participen en la Parada Náutica 500 Aniversario de La Habana este sábado 4 de mayo. Será un bello espectáculo náutico para el disfrute de todos los habaneros.

El Comodoro José Miguel Díaz Escrich y Peter Goldsmith, fundadores de esta Regata, están muy emocionados de presentar este evento como parte del histórico 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

En conferencia de prensa acontecida en el Club Náutico, se ofreció los detalles e historia de este evento que a continuación exponemos.

HISTORIA DE LA REGATA COPA REPUBLICA DE LA CONCHA

1997 – 2019

La Regata Copa República de la Concha , semana de la Regata de Key West a La Habana, tiene un pasado interesante. En 1996, el Key West Sailing Club, ahora el Key West Community Sailing Center, recibió una invitación del Comodoro José Miguel Díaz Escrich, del Club Náutico Internacional Hemingwayde Cuba, para realizar una regara una desde Key West hasta Varadero. En ese momento, la Regata se había ejecutado dos veces antes, en la década de 1970. Peter Goldsmith, propietario de Geslin Sails, fue el capitán de la flota de Key West Sailing Club y aceptó el desafío. Peter y su entonces compañera Michele Geslin, antes del fallecimiento de ésta, organizaron la Regata en 1996-97 con la ayuda de Mark Lindas, Mark Milnes y Glenn Sykes, entre otros. Ellos pusieron con éxito una serie de regatas desde 1997-2003. Durante este tiempo la Regata cobró vida propia. Después de dos años de navegar de KW a Varadero, el Comodoro Escrich propondría la serie de cuatro carreras de la Conch Republic Cup (CRC). Las dos primeras carreras fueron de Key West a Varadero, 1997 y 1998. Luego, de 1999 a 2003, fue en el circuito Key West – Varadero – La Habana – Key West.



En 2003, el gobierno decidió que no querían permitir que la Regata continuara. Así, en el inicio de la Regata Copa República de la Concha 2003, muchos funcionarios del gobierno y un helicóptero, que tomaba fotos, escoltaron la flota hasta Sand Key. No detuvieron a los participantes en la salida hacia Varadero, pero, por primera vez, en siete años, abordaron la mayoría de los barcos que regresaban de Cuba y confiscaron cámaras, sistemas de GPS y gráficos. Peter y Michele fueron arrestados y acusados ​​de “comercio con el enemigo”, pero luego fueron liberados y exonerados.



En 2015, cuando la administración de Obama cambió las restricciones para viajar a Cuba, la Regata se renovó con Karen Angle al mando junto a Peter Goldsmith. Hemos establecido la Conch Republic Cup como una organización sin fines de lucro 501c3 dedicada a enseñar la navegación a vela y también a cultivar la amistad con Cuba. Continuamos la tradición de las 4 series de regatas de CRC que viajaron en el 2016 y el 2017 con 54 barcos y 475 personas tanto a Varadero como a La Habana. En 2018 la regata tuvo que hacer un cambio a Varadero. La nueva administración restringió nuestra capacidad de entrar en ese puerto deportivo. Sin embargo, debido al clima tuvimos que cancelar la regata.



Este año seguimos teniendo la CRC pero hemos cambiado el formato. CRC2019 es la X edición de la Regata entre Key West y Cuba. Comenzará con la Regata de los Wreckers (Demoledores), la serie de regatas será totalmente la más divertida que Schooner Wharf Bar and Grill ha estado haciendo durante más de 35 años. Nuestros barcos participantes continuarán luego a La Habana, Cuba. El Comodoro Escrich será nuevamente el anfitrión del evento en Cuba. Este año marca el 500 Aniversario de la Fundación de La Habana como ciudad. Haremos nuestra habitual regata a lo largo del Malecó en Cuba, junto a los marineros cubanos. Ya no regatearemos de regreso a Key West para darles más libertad a los participantes para elegir la ventana de tiempo y el calendario apropiados para regresar a Key West. El próximo año planeamos continuar la tradición y tener el CRC2020 a fines de abril. Únase a nosotros del 26 de abril al 3 de mayo de 2020. www.conchrepubliccup.org

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe