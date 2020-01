Watbox? la nueva marca que apuesta a volver obsoletos a los actuales espacios de coworking en Guatemala

Guatemala. WATBOX? surge con la clara visión de sacudir el paisaje de los espacios de co-working en Guatemala: Una contundente respuesta a lo que, en palabras de los usuarios mismos, se había quedado en “más de lo mismo”: Salas de juntas, mobiliario, espacios para descansar y conexión a internet.

Aunque ha sido señalado como una moda pasajera por sus detractores, la data de crecimiento global de espacios de co-working (espacios de co-trabajo en español) ha demostrado exactamente lo opuesto: Los espacios de co-working no paran de crecer en las ciudades avanzadas en el mundo. Según estudios del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2 de cada 5 guatemaltecos pondrán un nuevo negocio en los próximos 3 años. Además, se estima que en el país existen 2.2 millones de emprendedores en fases iniciales. El crecimiento del emprendimiento da como resultado beneficios sociales y económicos generando un sorprendente impacto positivo comunidades enteras.

La propuesta WATBOX? es: no sólo mantenerse constantemente en la punta de la tendencia, sino crearla, a través ser ágiles e intuitivos como medio de anticiparse a las necesidades que puedan tener los emprendedores guatemaltecos.

“Tener cómodos y modernos espacios de trabajo es la base, pero la barra de verdadera innovación es mucho más alta”, comenta Lucky Morales, Gerente de Administrativa de WATBOX? Coworking. Creamos WATBOX? para ser la primera marca en la escena del co-working en Guatemala que diseña y ejecuta tomando en cuenta conceptos como real state, as digital as posible, true community, inspired living, para hacer honor a nuestro nombre: Ser un aliado para aquellos rebeldes, emprendedores, innovadores disruptivos que verdaderamente quieren trabajar, crear y vivir outside the box.

“Hemos desarrollado WATBOX? para emprendedores, profesionales individuales, PYMES y MIPYMES brindando una solución completa y estratégica, desde la ubicación, servicios con parqueo incluido, tipos de espacios de trabajo, horarios flexibles contando con opción de 24/7 y servicios de oficina virtual, correspondencia e internet de alta velocidad. Todo con el objetivo de llevar los negocios al siguiente nivel”, finaliza Lucky Morales.

WATBOX? abre sus puertas en la 6ª avenida 6-63 zona 10, Edificio Sixtino I, equipado con modernas áreas de trabajo compartidas y privadas, salas de reuniones, área de juegos, cocineta, área de food court y amplio parqueo para vehículos, motos y bicicletas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe