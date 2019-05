Volaris beneficia a 11 mil personas con sus acciones de Responsabilidad Social

Volaris, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica, publicó su Informe de Responsabilidad Social 2018, en el cual destacan acciones que beneficiaron a 11 mil personas.

A lo largo de estos años, Volaris se ha destacado por las acciones que ha implementado a favor del cuidado y preservación del medio ambiente. Dentro de sus grandes esfuerzos se encuentra el programa #CielitoLimpio, a través del cual ha recaudado y donado más de 4.7 millones de pesos apoyando proyectos de la Sierra Gorda de Querétaro, Baja California, Guanajuato y Oaxaca. En 2015, la aerolínea firmó un convenio de colaboración con la Plataforma Mexicana de Carbono México2 a través de la cual ha adquirido 31,589 bonos de carbono certificados bajo estándares internacionales, con lo que ha compensado 100% de 751 vuelos en la ruta México–Guadalajara, contrarrestando así la huella de carbono de casi 117 mil Clientes, convirtiéndose así en el cliente que en compras acumuladas ha adquirido la mayor cantidad de reducciones certificadas de emisiones (RCEs) de la Plataforma Mexicana de Carbono desde 2015. De igual forma, la aerolínea se ha esforzado por tener la flota más moderna del Continente, su programa de eficiencia en el uso del combustible, y su campaña de Mobile Check-In.

Desde hace 6 años, Volaris se comprometió a prevenir el tráfico sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, por lo que firmó un Convenio de Colaboración con The Code y ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes). “En 2018 llevamos a cabo capacitaciones a 425 nuevos Embajadores, capacitaciones E-learning para abarcar 96% de nuestra población en aeropuertos, así como tripulaciones de Pilotos y Sobrecargos. Además, alineamos la declaración en los contratos de fletamento y hospedaje a los criterios de la asociación,” comentó José Alfonso Lozano García, Director de Asuntos Corporativos de Volaris.

De acuerdo con el informe, durante 2018 la compañía sumó 5,126 horas de voluntariado con 104 actividades en las que participaron 1,822 voluntarios, entre Embajadores, Directivos y miembros de las Tripulaciones. Estos esfuerzos se enfocaron principalmente en medio ambiente, cumplimiento de sueños, entrega de cenas en hospitales públicos, entre otros.

De igual forma, el Informe de Responsabilidad Social considera otras iniciativas como la campaña paperless, el traslado de órganos en conjunto con CENATRA, donación de vuelos para voluntarios CADENA (esfuerzo en conjunto con la Cruz Roja), la correcta disposición de 42.5 toneladas de residuos peligrosos con proveedores autorizados por la SEMARNAT, la promoción de la igualdad laboral y la no discriminación, la implementación de protocolos para sumarse a las respuestas ante desastres provocados por fenómenos naturales, así como la promoción del turismo sustentable, entre otras.

Todas las acciones que Volaris realiza como parte de sus programas y campañas de Responsabilidad Social están alineadas con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en los que participa en 8 de los 17 objetivos que Naciones Unidas contempla dentro de su Agenda 2030.

“Para Volaris es muy importante que nuestros Clientes e inversionistas sepan lo que estamos haciendo en cuestiones de mejora continua, incidiendo de manera positiva en el entorno y las comunidades. Nos gusta pensar que esto, en gran medida, es parte de lo que nos hace diferentes. Todas las acciones son una forma de involucrarnos en la agenda de la responsabilidad social en nuestro país y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, finalizó Lozano.

El modelo de sustentabilidad que garantiza el compromiso de la aerolínea con el medio ambiente y la comunidad, se basa en la campaña permanente de Responsabilidad Social “Volemos Juntos”, la cual se compone de cuatro ejes principales: Liderazgo, Salud y Vida, Sustentabilidad y Voluntariado Corporativo.

El Informe completo de Responsabilidad Social lo podrán encontrar en el siguiente link

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe