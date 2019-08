ViewSonic se Convierte en Socio de Google for Education

ViewSonic Corp., proveedor líder a nivel mundial de soluciones visuales, anuncia que se ha convertido en socio de Google for Education. La plataforma myViewBoard™ Classroom de ViewSonic ha obtenido la certificación de Google for Education, lo que indica la participación oficial de la empresa en el ecosistema de Google for Education y un mayor compromiso con el mercado educativo.

“Estamos muy contentos de que Google for Education nos otorgue reconocimiento por nuestros esfuerzos en el segmento de la educación. Esta asociación valida aún más nuestra orientación hacia el desarrollo de soluciones completas que ofrecen beneficios concretos en el aula”, afirmó Bonny Cheng, presidente de Grupo de Productos Globales de ViewSonic. “Mirando hacia el futuro, continuaremos desarrollando soluciones innovadoras y eficaces tanto para educadores como para estudiantes, y ayudaremos a fomentar un mundo donde la tecnología en el aula sea la norma, pero lo más importante, que sea accesible para la mayor cantidad de personas posible”.

En calidad de socio de Google for Education, myViewBoard Classroom se une a un ecosistema educativo compuesto por tecnologías, herramientas y educadores certificados. En adelante, ViewSonic continuará con su compromiso de desarrollar soluciones significativas que puedan ayudar a los educadores y a las escuelas a inspirar de un mejor modo a los jóvenes, impartir conocimientos y enseñar habilidades prácticas para el entorno de trabajo digital.

myViewBoard Classroom: Una Plataforma Integral para Educadores

myViewBoard Classroom es una plataforma dinámica que ofrece a los educadores acceso sencillo a sus herramientas, tareas, cursos y documentos en un solo lugar, con la ventaja adicional de tener una pizarra digital abierta, independiente y segura al alcance de la mano. Tener todo en un solo lugar es de enorme valor para los educadores, ya que reduce su necesidad de acceder a múltiples plataformas de enseñanza y evaluación. myViewBoard Classroom es un centro integral para la elaboración, presentación, participación y revisión del desempeño.

ViewSonic emplea sus competencias principales para ofrecer soluciones educativas que integran pantallas interactivas (ViewBoard®) con soluciones de software de pizarra digital (myViewBoard y myViewBoard Classroom). Este sistema pionero funciona con una filosofía abierta e independiente, y es totalmente compatible con Google Classroom y G Suite for Education.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe