Verónica Castro anunció su retiro tras el escándalo desatado por su supuesta boda gay. La actriz mexicana Verónica Castro anunció este jueves 12 de septiembre su retiro de la actuación tras una carrera de 53 años, «agotada de tanto mal» y de las agresiones y el escarnio que sufre por una supuesta boda con la actriz y conductora Yolanda Andrade que se viralizó en redes sociales. Castro publicó en las redes sociales un vídeo de la canción Alguna vez, de su hijo Cristian Castro, y que aparece en el disco, Mi vida sin tu amor, publicado en 1999, para despedirse. «Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento de este público infinito, que me merece tanto respeto y que me ha dado tanto, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós», apuntó en un mensaje en Instagram. Castro señaló que la vida le ha cambiado mucho, pero que no puede «con la agresión y el escarnio». «Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregue mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal, y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz», añadió. Andrade, de 47 años, había declarado públicamente esta semana que unos 20 años atrás se casó con Castro, de 66 años, «de manera simbólica». Y aseguró que tiene pruebas de ello y que no se trata de «ninguna mentira», lo que generó un choque entre ambas. La confirmación de la presentadora sobre su boda en Ámsterdam con la actriz desató un escándalo que tomó aún mayor dimensión cuando trascendió que Castro también había estado involucrada sentimentalmente con otra mujer, llamada Lizzie Barrera.