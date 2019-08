Vera Valdez, la primera guatemalteca en participar en los Crossfit Games con la colaboración de Reebok

La atleta Vera Valdez fue la primera mujer guatemalteca en participar en los CrossFit Games, que este año se realizaron en Madison Wisconsin, Estados Unidos. Con arduas jornadas de entrenamiento desde hace seis años, Vera ha obtenido excelentes resultados, ha ganado varias competencias y a inicios de este año logró la clasificación mundial a los CrossFit Games.

Durante la final de los CrossFit Games 2019, Reebok vistió a Vera Valdez con ropa, calzado y accesorios, específicos de la línea para Crossfit, que se puede utilizar para cualquier tipo de entrenamiento de alto impacto con total comodidad y frescura.

El calzado elegido por Vera para los CrossFit Games no podría ser otro que el Nano 9, la nueva zapatilla creada por Reebok especialmente para quienes practican esta disciplina. Su diseño resalta por contar con una mejor tracción y agarre, base sólida y comodidad duradera con máxima estabilidad. Además cuenta con la tecnología de tejido Flexweave que brinda transpirabilidad, seguridad y durabilidad.

Valdez compitió en la categoría ELITE por lo la preparación en sus entrenos fue más intensa y con más volumen de trabajo a lo que normalmente acostumbra. Su alimentación requirió cambios y aumento en cuanto a consumo calórico, pues el desgaste era mayor. Además, incluyó la natación dos veces por semana, pues en algunas ocasiones en los CrossFit Games se incluye algún evento de este género.

“Fue una experiencia inolvidable y de mucho aprendizaje, competir al lado de atletas de muchísimo nivel y que a lo largo de los años he admirado y seguido. Conocí varias atletas de otros países, y compartimos los mismos gustos y sentimientos. Realmente es gratificante y satisfactorio, saber que todo el trabajo que he realizado durante años está dando frutos. Esto solo me motiva más a seguir y regresar mucho más fuerte” expresó Vera Valdez, atleta guatemalteca.

Reebok desarrolla productos que gracias a su tecnología facilitan los movimientos de los atletas y está comprometido en acompañar a los deportistas en su recorrido para alcanzar su máximo potencial. Desde el 2011 ha sido patrocinador principal de los CrossFit Games y continúa invirtiendo en el deporte y en la comunidad cada año. Los artículos deportivos han sido creados para todos los que están dispuestos a conquistar los obstáculos desconocidos en la vida y Vera es ejemplo de ello, pues orgullosamente representa a su país y al espíritu de la mujer guatemalteca, que todos los días se esfuerzan y luchan por sus objetivos.

“Nuestro propósito en Reebok es inspirar a las personas a ser su mejor versión posible. Invitamos a que vean el fitness como un estilo de vida sorprendente, increíble y divertida, y a que sientan tanta pasión por él como lo hacemos nosotros. Felicitamos a Vera por su recorrido en el CrossFit, la motivamos a que siga adelante inspirando a quienes ya se desempeñan en el deporte y a quienes recién empieza para sobresalir en la disciplina que más les interese.”, finalizó Gabriela Estrada, Brand Manager de Reebok Guatemala.

