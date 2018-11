Vargas Llosa: “El liberalismo es un pensamiento de vanguardia”

Guatemala. Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel en Literatura en 2010 y el Premio Miguel de Cervantes en 1994, visitó la Universidad Francisco Marroquín el viernes 16 de noviembre del 2018. El autor dio una conferencia ante más de 700 personas en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez.

“Mario Vargas Llosa es un autor comprometido con la libertad en sus novelas como La fiesta del chivo, Conversaciones en la catedral y La ciudad y los perros. Comprometido con la libertad en sus artículos de prensa. Comprometido con la libertad en todo lo que escribe”, expresó Gabriel Calzada, rector de la UFM, al dar las palabras de bienvenida a la conferencia. “En toda su obra está presente un elemento central: el rechazo profundo al sometimiento de cualquier hombre a la voluntad de otros hombres impuesta por la fuerza. De eso se trata La llamada de la tribu, los autores que le ayudaron a formar su propio criterio y convertirse en un campeón de las ideas liberales”, continuó.

La conferencia también se transmitió en redes sociales y tuvo más de 1700 personas conectadas. El lunes 16 de noviembre se anunció este evento y en menos de un día más de mil personas de toda Guatemala se inscribieron para poder ver al autor.

“Las palabras de bienvenida de Gabriel Calzada me han recordado la tan bonita experiencia que tuve hace 25 años cuando se me otorgó el doctorado honoris causa. Desde entonces he seguido los avatares de la UFM y he visto que cumple una función de primer orden formando a jóvenes que aparte de las especialidades que hayan cursado en esta universidad, seguramente serán los defensores de la libertad”, expresó el autor, al iniciar su plática.

Durante la conferencia el escritor platicó con estudiantes, profesores y público en general sobre su más reciente libro, La llamada de la tribu, que es su autobiografía intelectual, en la que son protagonistas los autores y lecturas que le ayudaron a definir su manera de pensar. Este libro es ideal para que una persona inicie sus primeras lecturas en las ideas de la libertad.

“Estos autores fueron los que tuvieron una influencia determinante respecto a mis convicciones políticas, a las cosas que defiendo o crítico”, expresó Vargas Llosa, al contar qué lo inspiró a escribir este libro.

En La llamada de la tribu, el escritor nombra a una lista de autores –Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, José Ortega y Gasset, Isaiah Berlin, Adam Smith y Jean-François Revel– y cuenta cómo ellos influyeron en su convicción por las ideas de la libertad. Narrado de manera amena y de fácil lectura, el autor también reseña la vida de los pensadores; dándole al lector una visión completa de cómo estos grandes clásicos desarrollaron ideas que influyen hasta el día de hoy.

“¿Qué países que defiendan la visión de la tribu y no el individuo han tenido éxito? ¿Cuál de esas sociedades representa el progreso? Ninguna. Las sociedades colectivistas, estatistas y comunistas han fracasado, todas sin ninguna excepción. La Unión Soviética se desplomó sin que el Occidente la combatiera”, expresó el nobel, resaltando la importancia de las ideas liberales en la actualidad.

Además de la conferencia, Mario Vargas Llosa sostuvo un coloquio con estudiantes y profesores que durante el año habían leído y analizado su obra. Firmó libros a más de 225 personas, que estaban deseosas de compartir con uno de los escritores pertenecientes al boom latinoamericano. Terminó su día con un almuerzo con autoridades de la UFM.

“La oportunidad de hablar con un premio nobel solo pasa en la UFM” expresó Paulina Vidaurre, estudiante de tercer año del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la UFM. “El hecho de poder conocer en persona a alguien que ha escrito libros tan relevantes para la cultura y para el liberalismo es una experiencia enriquecedora, invaluable y que uno difícilmente puede olvidar”, concluyó.

“Voy a atesorar esta experiencia el resto de mi vida”, añadió María Laura Arce, estudiante de segundo año del EPRI.

La conferencia de Mario Vargas Llosa coincide con el 25° aniversario de su primera visita a la UFM. En 1993 el autor fue galardonado con un doctorado honoris causa, por su férrea defensa a las ideas de la libertad. La UFM fue una de las primeras cinco universidades en otorgarle un doctorado honoris causa al autor. Con esta visita la UFM refuerza su misión de enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe