The Westin Reserva Conchal renueva sus instalaciones, incluyendo su área para solamente adultos

Costa Rica. The Westin Reserva Conchal, an All Inclusive Golf Resort & Spa renueva sus instalaciones, consecuente con su compromiso por mantenerse a la vanguardia a fin de ofrecer experiencias memorables para sus huéspedes, en un destino privilegiado como Playa Conchal.

El hotel inicia el año con la renovación del área exclusiva para adultos, ahora llamada Westin Club, del Heavenly Spa, del restaurante Faisanella y de su centro de convenciones tras una profunda renovación que abarcó aspectos de diseño y mobiliario.

The Westin Club es un área que contempla habitaciones, una piscina con sillas y un lounge. La renovación de las 102 habitaciones, de las cuales 18 son suites, se enfocó en aumentar la funcionalidad de los espacios para generar más confort, mayor aprovechamiento de la luz natural y conectar aún más a los huéspedes con la cultura guanacasteca a través de la decoración, elementos y texturas, que crean una atmósfera de balance y descanso, propios de la marca Westin.

Por otro lado, el lounge fue renovado para crear un espacio que brinde una experiencia excepcional a los huéspedes que desean trabajar, ponerse al día con su programa de televisión favorito, escuchar música o leer un poco. El salón recientemente renovado ofrece el ambiente perfecto para relajarse y descansar.

El Heavenly Spa, se sometió a una renovación completa, que incluyó mejoras en las salas de tratamiento, el jardín interior, la sala de espera, la recepción y la sala silenciosa. La renovación incorporó texturas, materiales y colores para crear una experiencia para los sentidos. Los elementos naturales crean un ambiente calmante y tranquilo, permitiéndole a los usuarios descansar y relajarse por completo durante su visita.

En cuanto al restaurante Faisanella, abierto durante el desayuno exclusivamente para huéspedes del Westin Club y durante la cena para todos los huéspedes del resort bajo reservación, ofrece una propuesta de cocina internacional en una nueva atmósfera.

Finalmente, el centro de convenciones, incluido el ballroom y las salas de reuniones, lucen una propuesta fresca, más sofisticada y contemporánea que proporcionarán el escenario perfecto para todo tipo de evento, bien sea de corte social o corporativo.

De esta manera el hotel culmina un proceso de renovación que abarcó la totalidad de la propiedad y que contempló la adición de una categoría ideal para familias, Bunk Bed Family Junior Suite con acceso a amenidades especiales para familias como un lounge privado, Concierge, área exclusiva en piscina y menús especiales para los más pequeños de la casa; y la transformación del restaurante principal para dar paso a un mercado gastronómico ahora llamado Mitra Market, ambos anunciados durante 2023.

The Westin Reserva Conchal es un hotel que forma parte del portafolio de Marriott Bonvoy. Opera bajo el sistema todo incluido y se caracteriza por ofrecer gastronomía de alto nivel, vasta oferta de actividades enfocadas en bienestar y servicio de primer nivel, además de contar con una ubicación privilegiada, en Playa Conchal. Asimismo, por ser el primer hotel Todo Incluido en Latinoamérica en ser declarado carbono positivo.

Westin Hotels and Resort es líder mundial de la hospitalidad en materia de bienestar, empodera a los huéspedes a trascender los rigores del viaje a través de los seis pilares de bienestar de la marca: Dormir bien, Comer bien, Moverse bien, Sentirse bien, Trabajar bien y Jugar bien.

Las reservas están disponibles a través del sitio www.marriott.com o de la aplicación móvil Marriott Bonvoy.

Fuente. Westin® Hotels & Resorts