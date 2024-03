Semana Santa en la capital española, desde Four Seasons Hotel Madrid

España. La Semana Santa se aproxima, y Madrid, con su rica historia, tradiciones profundamente arraigadas y vibrante cultura, se alista para una de sus temporadas más emblemáticas del año. Diversas actividades como procesiones, conciertos de música y gastronomía impregnan la ciudad mientras locales y viajeros se unen para presenciar estas festividades. Four Seasons Hotel Madrid, con su ubicación estratégica en el corazón de Madrid, será el punto de partida ideal para disfrutar de estas tradiciones, explorar la ciudad y vivir unas vacaciones de Semana Santa memorables.

Viajar a la capital española durante Semana Santa siempre es una buena idea y Four Seasons Hotel Madrid recibe a sus huéspedes con un refinado hospedaje, la innovadora cocina del chef español Dani García, una atrevida propuesta de coctelería y cocina asiática en Isa Restaurant and Cocktail Bar, o la oportunidad de relajarse y rejuvenecer en el centro wellness urbano más grande de Madrid. Además, el hotel invita a sus visitantes a ser parte de las ricas experiencias culturales y religiosas que año con año suceden en el destino durante esta temporada.

Procesiones madrileñas en Semana Santa

Durante la Semana Santa, Madrid se transforma en un escenario vibrante de devoción, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Desde el 24 hasta el 31 de marzo, la ciudad acoge una serie de procesiones y eventos que reflejan la esencia misma de esta festividad. Madrid destaca por albergar todas las procesiones en 6 días específicos: Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Entre las procesiones más notables se encuentran la venerada procesión de Jesús El Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, la imponente procesión de Jesús de Medinaceli con su trono de más de 3,5 toneladas y el colorido desfile del Cristo de los Alabarderos, acompañado por la Unidad de Música de la Guardia Real.

Música y cultura

La ciudad ofrece innumerables actividades para disfrutar en estas fechas. Entre ellas, destacan el Ciclo de Música de Órgano de San Ginés, donde esta antigua iglesia acoge una serie de conciertos de órgano de distintos autores y épocas desde hace 17 años. Todos los conciertos son gratuitos hasta completar aforo. Además, el Recital de Saetas Flamencas desde el balcón de la Casa de la Panadería promete ser una experiencia única, con algunos de los mejores cantaores de flamenco interpretando cantos populares al paso de las procesiones por la Plaza Mayor.

Antojos de Semana Santa

Una de las recomendaciones de los expertos concierge de Four Seasons Hotel Madrid para la Semana Santa es deleitarse con antojos tradicionales como las típicas torrijas. Estas delicias, hechas de pan, leche, azúcar, limón y canela, son emblemáticas y evocan tradición y placer. La receta ha evolucionado con el tiempo, ofreciendo nuevas y deliciosas combinaciones, incluso, la Asociación de Empresarios Pasteleros Artesanos de Madrid (ASEMPAS) organiza anualmente un concurso para premiar las mejores creaciones. En el caso del restaurante Dani Brasserie, ubicado en lo más alto de Four Seasons Hotel Madrid, se podrá disfrutar del platillo en su versión más original, hecha de castaña, chocolate y trufa. Junto con las torrijas, la Semana Santa ofrece una variedad de opciones, como Buñuelos, Monas de Pascua, huevos de Pascua y platos de pescado tradicionales como el Potaje de Vigilia y los Soldaditos de Pavía. En Four Seasons Hotel Madrid, entre el 18 y el 31 de marzo, en la vitrina de El Patio se tendrán huevos de Pascua disponibles para disfrutar en el lobby o para llevar.

Actividades y hospedaje en familia

Las suites de Four Seasons Hotel Madrid son la elección perfecta para las familias que viajan durante las vacaciones de Semana Santa brindando una combinación de elegancia, comodidad y privacidad. Sus amplios espacios y diferentes configuraciones son ideales para alojar a todos los miembros de la familia disfrutando de todas las comodidades y de las vistas que brindan sus terrazas o balcones. Además, a través del programa para niños Kids for all Seasons, los pequeños podrán ser parte de experiencias únicas como el evento especial de Pascua que se llevará a cabo el 31 de marzo con divertidas actividades como búsqueda de huevos de Pascua, juegos, niñeras y un delicioso menú.

Experiencias guiadas en Four Seasons Hotel Madrid

El hotel está estratégicamente ubicado en el centro de Madrid, lo que facilita el acceso a las principales atracciones de la ciudad, como el Parque El Retiro, La Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, el Museo Thyssen y la Plaza Mayor, todas a solo algunos minutos a pie. Además de su ubicación privilegiada, el hotel ofrece una selección de experiencias en el destino curadas por el experto equipo de concierge como visitas a tablaos locales para disfrutar de actuaciones auténticas o recorridos personalizados por el famoso Paseo del Arte de Madrid, donde se pueden explorar algunos de los museos de arte más destacados del mundo con la guía de historiadores locales. Por otro lado, el hotel brinda la oportunidad de planear visitas a viñedos cercanos, como El Regajal en Aranjuez, Marqués de Griñón en Toledo y Bodegas Qubel en Pozuelo del Rey, donde los huéspedes pueden disfrutar de catas de vino y recorridos guiados por expertos en enología.

Fuente. Four Seasons Hotel Madrid