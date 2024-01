República Dominicana gana primer lugar en la lista de 10 destinos del Caribe

Reseña que el destino caribeño es ideal para familias, por contar con un clima perfecto y además ser asequible

La República Dominicana fue seleccionada como el destino Top #1 (De tendencia) del Caribe, según la lista de los ganadores de lo “Mejor de lo Mejor 2024 en el Caribe”, (Travellers’ Choice Awards Best of the Best) de Travellers Choice que realiza el popular portal de viajes TripAdvisor.

El país encabeza la lista como el principal destino del Caribe seguido por Cuba (2), Aruba (3), Puerto Rico (4), Jamaica (5), San Martin (6), Gran Caimán (7), Providenciales (8), Santa Lucía (9) y Curazao (10).

La publicación destaca que la República Dominicana se encuentra en las mismas aguas que bañan Cuba y Puerto Rico, ocupando las dos terceras partes orientales de la isla que comparte con Haití.

Dice que el país cuenta con un “frondoso interior mezclado con cuevas, casas victorianas que parecen de chocolate y la tradición de los piratas, además de 1440 km de costa en su extremo insular”, donde destaca el teleférico que sube hasta la Montaña Isabel de Torres (en Puerto Plata al Norte del país), o la impresionante Isla Saona, ubicada en la costa este.

También reseña que es ideal para familias, por contar con un clima perfecto y además ser asequible. Finalmente, resalta que es estupendo al caer la noche, y además cuenta con complejos turísticos, alquiler de lanchas y rutas todoterreno.

Los ganadores de Lo mejor de lo mejor de Traveller’s Choice son destinos cuyos hoteles, restaurantes y actividades han recibido una gran cantidad de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de TripAdvisor en un periodo de 12 meses.

Los mejores destinos de Tripadvisor abarcan siete categorías para 2024, estas categorías son destinos principales (anteriormente destinos populares), destinos de tendencia donde a nivel Mundial el país ocupa la posición #16 y en el Carine la #1, destinos culturales, destinos gastronómicos, destinos naturales y dos nuevas subcategorías este año: destinos de luna de miel donde RD ocupa la posición #4 a nivel mundial y destinos sostenibles.

Fuente: Resumen Turismo