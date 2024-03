Costa Rica seduce con sus “atractivos turísticos” a potenciales turistas alemanes

Alemania. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ,en compañía de 34 empresas de servicios turísticos, desarrollan la tarea estratégica de seducir a cientos de turistas alemanes y europeos para que elijan a Costa Rica como el destino ideal para sus próximas vacaciones. Lo anterior, mediante la participación en la Feria ITB Berlín 2024 (05 al 07 de marzo), considerada como la bolsa de comercialización y negociaciones turísticas más importante del mundo.

Los representantes de nuestro país ofrecerán lo más novedoso de su oferta en servicios de hotelería, tour operadores, renta de vehículos agencias de viajes, actividades de aventura, turismo de bienestar, entre otros.

Este evento de alcance global ocurre esta semana en el imponente centro ferial Messe en la capital alemana. Según los organizadores, además de Costa Rica, en esta ocasión participan más de 5500 expositores, provenientes de 170 países de los cinco continentes.

Ireth Rodríguez, jefa de promoción del ICT, resaltó la importancia de la presencia de Costa Rica en la ITB Berlín, en especial, porque en el año 2023 Alemania constituyó el primer mercado emisor de turistas provenientes de Europa por la vía aérea con la llegada de 75 461 turistas alemanes por la vía aérea

“Al participar de una de las principales vitrinas del turismo, sin duda reforzamos el posicionamiento como uno de los destinos preferidos de los alemanes para vacacionar, así como de los europeos. Paralelamente, la ITB Berlín es un espacio idóneo para afianzar alianzas y negociaciones con líneas aéreas, mayoristas y contar con un acercamiento con medios especializados de Alemania interesados en nuestro país”, añadió Rodríguez.

Según los datos más recientes del ICT, durante enero del 2024 nos visitaron por la vía aérea 9 989 turistas alemanes, 2 617 más que durante el mismo periodo del año anterior (2023), cuando se reportaron 7 372 llegadas desde Alemania.

Vitrina de promoción global

Con respecto al diseño del espacio de exhibición, se tomaron en consideración elementos 100% costarricenses. Sobresalen las áreas de negociación para las citas uno a uno de los empresarios ticos, mismas que ocurren en medio de un espacio decorado con imágenes de gran formato colocadas en cubos colgantes de volcanes, playas, montañas, cataratas, actividades al aire libre y culturales, así como de algunos de los representantes de nuestra biodiversidad como quetzales, lapas rojas y perezosos.

También destacan los espacios de interacción de los visitantes en los que pueden disfrutar de vídeos promocionales en pantallas gigantes y si desean un recuerdo imperdible, pero ante todo, “Pura Vida”, pueden tomarse una foto frente a una colorida rueda de carreta típica, una hamaca real para mecerse en medio de un follaje con el logotipo de nuestra marca país en neón o frente a las letras gigantes que forman las sostenibles palabras de “C O S T A R I C A”.

ITB Berlín 2024 reúne a líderes expertos en tendencias globales, quienes impartirán conferencias magistrales, paneles de discusión, ejemplos de mejores prácticas, así como temas innovadores como tecnología de viajes, marketing y ventas, viajes futuros, sostenibilidad, gestión de destinos, hospitalidad, responsabilidad social, viajes de negocios, trabajo futuro entre otros.

Según comparten los organizadores en las plataformas sociales del evento, el lema de la edición de este año es: “Llevar a la tecnología turística al siguiente nivel juntos”.

Las empresas turísticas presentes para este año son: Costa Rent a Car, Best of Costa Rica Tour Operator & DMC, Green World Adventures, ARMOTOURS S.A, Alamo, Enterprise Rent a Car & National Car Rental, Adobe Rent a Car, Swiss Travel, Si Como No Resort & Wildlife Refuge, Enchanting Hotels & Experiences, Avis Rent a Car, HOTEL SAN BADA, Ecole Travel, Amadeus Travel Agency, Amigo Rent a Car Costa Rica, LOCALISTA TRAVEL, Rio Celeste Hideaway Hotel, Marriott Hotels Costa Rica, Hotel Parador Nature Resort & Spa, Xandari Resort & Spa, Travel Excellence, Bella Aventura Costa Rica, Destination Services Costa Rica, Premio DMC, Aventuras Tierra Verde, Cactus Tour, Grupo Pachira, Costa Rica Dream Travel, Hotel Hacienda Guachipelin, Costa Rican Trails, Meridianos Tour Operador, Costa Rica Reps DMC, Hotel El Mangroove, Amazilia Travel, Botanika Osa Peninsula y Curio Collection by Hilton.

Fuente. ICT