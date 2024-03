Blue Diamond Resorts Cuba presenta nuevo resort solo para adultos en Cayo Cruz

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

Cuba. Blue Diamond Resorts Cuba se complace en anunciar la inauguración de Sanctuary White Sands, programada para el 1 de marzo de 2024, una adición innovadora a su exclusiva cartera de propiedades todo incluido para adultos. Este lanzamiento marca un hito para la empresa hotelera, siendo el primer Sanctuary Resort independiente en debutar en el fascinante destino de Cayo Cruz.

«Mientras nuestros huéspedes han disfrutado durante años de las experiencias distintivas todo incluido en nuestros Grand Memories Resorts, deleitándose con el ambiente familiar en el área de Grand Memories y el encanto exclusivo para adultos de Sanctuary, reconocimos una oportunidad única para satisfacer a adultos con experiencias a medida. Visualizamos este destino como el escenario perfecto para presentar nuestra última oferta al mercado a través de este Resort exclusivo para adultos», expresó Mohamad Fawzi, Director General de Blue Diamond Resorts Cuba.

Ubicado entre la belleza prístina de Cayo Cruz, una joya oculta en el archipiélago Jardines del Rey, Sanctuary White Sands atrae a viajeros en busca de experiencias incomparables en un entorno encantador. Con 528 habitaciones decoradas con una estética moderna y ofreciendo impresionantes vistas al jardín, la piscina o el mar, el resort promete un escape indulgente para adultos (18+) que buscan lujo y tranquilidad.

Los huéspedes de este resort disfrutarán de servicios excepcionales, que incluyen un dinámico programa de deportes y actividades al aire libre, así como emocionantes aventuras acuáticas. Los amantes de la gastronomía pueden embarcarse en un viaje culinario a través de cuatro restaurantes distintos, cada uno especializado en cocina mediterránea, italiana, cubana e internacional, meticulosamente seleccionada por nuestros estimados chefs reconocidos por su destreza culinaria y dedicación a la excelencia.

Sanctuary White Sands es un testimonio del compromiso de Blue Diamond Resorts Cuba de diversificar su cartera en diversos segmentos de mercado, al tiempo que cumple con su responsabilidad hacia la preservación de la naturaleza y el rico patrimonio cultural de Cuba, la isla más grande de las Antillas.

Para realizar reservas y obtener más información, visite memoriesresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com