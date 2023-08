Roatán recibe más de 20 cruceros por mes, superando cifras del 2022

Honduras. El encanto de Roatán como destino turístico se mantiene en alza durante el año 2023, según datos proporcionados por la agencia naviera local Anacaribe. Durante el primer semestre de este año, se ha experimentado un notable aumento en la llegada de cruceros, superando las cifras registradas en el 2022. Pues alrededor de 20 cruceros han arribado mensualmente a sus costas. Consolidando a esta joya caribeña como un punto de referencia para los amantes de los viajes en crucero.

En cifras exactas, en junio, la isla recibió la visita de 23 barcos, seguidos por 22 en julio, y un total de 25 cruceros hasta lo que va de agosto. Este florecimiento en la industria de cruceros se traduce en una gran actividad en el Puerto de Mahogany Bay. Quien ha acogido a destacados buques como el Carnival Pride y el Carnival Paradise. Además, la expectación se mantiene alta con la inminente llegada de embarcaciones de renombre como el Norwegian Bliss y Symphony of the Seas. Como tambien Silver Moon, Carnival Vista, Ruby Princess, Allure of the Seas, Norwegian Breakaway y Celebrity Reflection, entre otros.

Entre estos, destaca el Symphony of the Seas, cuya impresionante capacidad alberga a 6,780 pasajeros y una tripulación de 2,100 miembros. Asimismo, el Norwegian Breakaway sorprende con una capacidad para 4,000 pasajeros. Mientras que el Carnival Vista ofrece espacio a 3,934 pasajeros, acompañados de una tripulación de 1,450 personas.

Los cruceristas que eligen Roatán como su destino descubren una mezcla única de exuberantes paisajes caribeños, aguas cristalinas y una rica cultura local. Además de disfrutar de las hermosas playas, hay una serie de atractivos que esperan a los visitantes. La isla es famosa por su vida marina excepcional, lo que la convierte en un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel. Los arrecifes de coral y la diversidad de especies submarinas hacen que explorar las profundidades del mar sea una experiencia inolvidable.

Además, los cruceristas pueden embarcarse en emocionantes aventuras en tierra firme, como recorridos por la selva tropical, visitas a centros de conservación de vida silvestre y excursiones culturales que brindan una visión auténtica de la vida local. No faltan las opciones para disfrutar de la auténtica gastronomía caribeña y de las compras en mercados locales para llevarse recuerdos únicos.

El auge en la llegada de cruceros a Roatán en el 2023 no solo impulsa la economía local, sino que también resalta la belleza y el atractivo de esta isla caribeña. Con su entorno idílico y una amplia gama de experiencias para los viajeros, Roatán se consolida como un destino imprescindible en el itinerario de los cruceros que exploran el Caribe.

Fuente. diarioroatan.com