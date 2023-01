Puerto de Roatán registra en los primeros tres días del 2023 el arribo de 17,600 cruceristas

Roatán sigue siendo un destino ideal para los turistas en fin de año, cuando el principal puerto de cruceros de la isla recibió en estos tres días de enero más de 17 mil cruceristas.

Honduras. El puerto de Roatán arrancó el uno de enero con la llegada del MV Star Legend con 162 pasajeros, el dos de enero llegaron tres embarcaciones, el Symphony Of The Seas con 6,373 pasajeros, el Norwegian Bliss con un total de 4,549 pasajeros y el Silver Moon con 525 pasajeros y ayer arribó el crucero Allure Of The Seas con 6,034 pasajeros.

Esta misma semana, entre este miércoles y sábado arribarán a la isla de Roatán otros cinco cruceros.

En la actualidad, Port Of Roatán recibe navieras como Royal Caribbean Cruise Lines, Norwegian Cruise Lines, Celebrity Cruise Lines, MSC, TUI, Viking y ahora el nuevo jugador de la industria Virgin Voyages.

La llegada de cruceristas es muy importante para la economía de la isla y el turismo en general ya que cada persona que baja del barco gasta en souvenirs, transporte interno, actividades recreativas, bares y restaurantes, durante las siete horas aproximadamente que el barco permanece en el puerto.

Fuente. IHT