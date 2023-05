Meliá White House, el buque insignia de Meliá en Londres, se renueva

La compañía culmina la transformación de todas las áreas del hotel, que se convierte en un nuevo exponente del diseño más actual y posicionamiento premium de la marca Meliá Hotels & Resorts

Meliá Hotels International, fiel a su compromiso de seguir renovando su portfolio de hoteles, ha puesto a punto uno de sus establecimientos más emblemáticos del Reino Unido: el Meliá White House, ubicado junto a Regent’s Park, en el centro de Londres. Tras una inversión de 40 millones de libras, la compañía ha culminado la reforma del hotel, que se ha realizado gradualmente durante los últimos 5 años y que ha supuesto una completa transformación de sus 581 habitaciones, así como de sus áreas de restauración, espacios de reuniones y zonas comunes.

El equipo de arquitectura e interiorismo ASAH ha liderado esta reforma, reinventando el espacio para crear una versión más moderna y lujosa de sí mismo, a la vez que conservando el estilo art deco original del edificio, construido en los años 30.

Cada espacio ha sido diseñado para ser parte del otro; por ello, no hay puertas ni barreras en las zonas comunes, permitiendo que los huéspedes puedan fluir fácilmente de un lugar a otro. Los suelos de mármol blanco se extienden por la entrada y la planta baja para difundir la luz por todo el espacio, en contraste con los accesorios de madera de nogal. Los tejidos utilizados en el bar son terciopelos Rubelli, elegidos en un color rojo vino que se inspira en la afición londinense por el teatro y los musicales.

Una parte significativa de la reforma ha sido la reubicación del restaurante y el bar, a los que ahora se puede acceder directamente desde el vestíbulo. El restaurante del hotel, Arado, ofrece una gastronomía de inspiración mediterránea, liderada por el chef Alberto Jonte, que ha trabajado para Meliá durante más de cinco años y anteriormente ejerció como Chef Ejecutivo en ME Ibiza. Por su parte, el bar del hotel, ’35 Bar & Lounge, ofrece ahora un moderno y amplio espacio en el corazón del hotel, con una extensa carta de bebidas, que se complementa con un menú de barra. Desde asientos altos, rincones íntimos o mesas grandes perfectas para reuniones con amigos, este espacio ofrece diferentes ambientes para todo tipo de huéspedes y diferentes momentos del día.

Uno de los servicios más exclusivos que ofrece Meliá White House es The Level, el servicio premium de la marca Meliá Hotels & Resorts, ideal para los viajeros más exigentes, que ofrece habitaciones superiores con atención personalizada y acceso exclusivo a The Level Lounge, en el que se ofrecen bebidas, refrigerios y tapas de cortesía.

The Level Lounge también ha sido parte de la reinvención del establecimiento, brindando una sensación luminosa y moderna, decorado con madera lavada en aguamarina: un guiño a su inspiración mediterránea. The Level ofrece acogedores sofás de terciopelo caldero para relajarse y espacios sociales para disfrutar de un aperitivo con la familia y los amigos, además de fantásticas áreas de coworking. Además, cuenta con su propia entrada desde la calle para sus huéspedes, ubicada en Longford Street.

Junto a la renovación de las zonas comunes, la mayor transformación del hotel se puede ver en las 581 habitaciones, de elegante diseño y acabados, que combinan modernidad y comodidad en un ambiente cálido y acogedor. Meliá White House también cuenta con 111 apartamentos de larga estancia, un gimnasio abierto las 24 horas y 9 espacios para reuniones y eventos, todos ellos versátiles y equipados con tecnología de última generación y un equipo de eventos profesional.

Para Garry Fortune, Director de Operaciones de Meliá Hotels International en Reino Unido, “estamos muy satisfechos con el resultado de esta reforma, ya que hemos abierto un nuevo capítulo para uno de nuestros hoteles más emblemáticos y que ha sido una extraordinaria historia de éxito en el Reino Unido”.

Acerca de Meliá Hotels International: Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de diez marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá, y Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible del mundo en 2022 según el Corporate Sustainability Assesment de S&P Global, además de ser marca “Top Employer 2023” en España, República Dominicana, México, Italia y Alemania. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Fuente: Meliá Hotels International