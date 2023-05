Meliá abre un nuevo capítulo en Cuba al calor de la recuperación, con la introducción de nuevas experiencias lifestyle

El grupo anuncia 4 proyectos durante FitCuba, la feria internacional de turismo que se celebró en Cuba.

Además, los nuevos Meliá Trinidad Península y Sol Caribe Beach se estrenan esta temporada en la isla, que espera llegar a los 3,5 millones de turistas en 2023

Meliá Hotels International continúa reforzando su presencia en Cuba y lo hace con el compromiso de mejorar la propuesta de valor del destino, introduciendo nuevas marcas y conceptos lifestyle que buscan elevar la experiencia del cliente a un nivel superior. El grupo ha mostrado sus intenciones esta semana en Fitcuba – la feria de los profesionales del turismo – donde su Vicepresidente y CEO, Gabriel Escarrer, ha anunciado los nuevos proyectos de la compañía, que se consolida como la cadena hotelera líder en el país y en el Caribe. “No nos cabe duda de que Cuba volverá a recuperar los niveles previos a la crisis y estará en mejores condiciones que nunca – asegura Escarrer -. Por eso, para nosotros es fundamental seguir mejorando nuestra cartera de hoteles en la isla, potenciando nuevas experiencias de calidad acorde a una demanda cada vez más exigente”. A cierre del 2022, los visitantes internacionales crecieron 4,5 veces con respecto a 2021 y se estima que este año el volumen de turistas alcance los 3,5 millones.

En este contexto, Meliá Trinidad Península abrirá el próximo otoño y será el primer hotel cinco estrellas en la villa colonial de Trinidad – declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad – como un fiel reflejo de la apuesta de Meliá por la creación de hoteles de lujo de última generación. Ubicado a pocos minutos de la ciudad y del parque natural Topes de Collantes, el hotel es el punto de partida perfecto para descubrir una de las regiones con más encanto de Cuba. Se extiende a los pies de la playa María Aguilar, en la península de Ancón, con espectaculares vistas a las aguas del Caribe y las montañas del Escambray. Cuenta con más de 400 modernas habitaciones, algunas de ellas con acceso directo a la piscina. La zona The Level, el concepto superior de la marca Meliá Hotels & Resorts, es un espacio privado para los que buscan disfrutar lo excepcional, con servicios extras y atención personalizada. Un verdadero oasis de lujo dentro del hotel.

Meliá Trinidad Península es la opción ideal para familias y parejas que visitan uno de los destinos por excelencia de Cuba, pero también para grupos y bodas, gracias a sus excelentes instalaciones y servicios, que incluyen una amplia oferta gastronómica, club infantil y zona de juegos, un extraordinario YHI spa, centro de negocios, múltiples salas para eventos y una variada oferta de actividades de entretenimiento y deporte, como buceo y windsurf, para sacar el máximo partido a las cálidas aguas del Caribe.

Por otro lado, Sol Caribe Beach es el nuevo hotel de Meliá en Varadero, que acaba de abrir sus puertas. En primera línea de playa y con fácil acceso al centro urbano y las zonas comerciales, este hotel ha sido especialmente diseñado para familias, donde cualquier miembro de la tribu encontrará la propuesta que mejor se adapta a sus necesidades. Sus habitaciones son coloridas e inspiradoras y su experiencia gastronómica Todo Incluido está formada por múltiples propuestas. Pero, sobre todo, grandes y pequeños tienen diversión asegurada en el hotel, gracias a su entretenido programa de animación: espectáculos temáticos, juegos didácticos, competiciones, clases de baile y multitud de actividades deportivas en la playa. Además, el hotel está solo a 5 km del Varadero Golf Club, un campo de golf de 18 hoyos.

Además, Escarrer ha anunciado otros 4 proyectos para la isla que comenzarán a operar este mismo año bajo el portfolio de la compañía. El primero de ellos será el INNSiDE Habana Catedral, un hotel de 50 habitaciones completamente nuevo que supondrá la entrada de INNSIDE by Meliá en la capital, una de las marcas lifestyle del grupo, donde los viajeros más aventureros encontrarán una propuesta asequible adaptada a su estilo de vida, espontánea, informal y creativa. El hotel, ubicado en la céntrica plaza de la catedral, pretende conectar a la comunidad de viajeros con la ciudad y ser parte de su experiencia de descubrimiento.

El segundo será el conocido Hotel Plaza de La Habana, de 188 habitaciones. El icónico hotel inaugurado en 1909, famoso por su arquitectura neoclásica y su planta triangular, se incorporará a la cartera exclusiva de The Meliá Collection, la marca de lujo más joven del grupo, que engloba a los hoteles más singulares y carismáticos del portfolio, fuertemente conectados al destino en el que se ubican. De esta manera, el hotel conservará su sabor tradicional al tiempo que incorpora los servicios y las atenciones de lujo que demandan los clientes más exigentes y experimentados.

También en La Habana, la compañía asumirá la gestión del histórico Hotel Sevilla, ubicado junto al Paseo del Prado. Este inmueble, todo un símbolo en la ciudad patrimonial, se incorpora a la red de Affiliated by Meliá y dispone de 178 habitaciones, una sugerente propuesta gastronómica y múltiples espacios que proporcionarán a sus huéspedes recuerdos imborrables de su paso por la capital cubana.

Por último, en Holguín, Meliá gestionará el hotel Sol Turquesa Beach, un alojamiento de 531 habitaciones ubicado en medio de un magnífico paisaje natural, en la playa Yuraguanal. Su diseño simula una hacienda española de finales del siglo XIX y destaca por sus cómodas habitaciones y opciones gastronómicas. Sus piscinas en cascadas regalan una experiencia única en este hermoso destino del Oriente cubano.

