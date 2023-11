La época navideña llega a Four Seasons Hotel Madrid

Grandiosas experiencias y un vibrante ambiente festivo sumergirá a huéspedes y vistantes en la magia de las fiestas de diciembre.

España. Tras celebrar su tercer aniversario y convertirse en uno de los 50 mejores hoteles del mundo por The World´s 50 Best Hotels 2023, donde obtuvo la posición 24, Four Seasons Hotel Madrid promete sorprender de nuevo en esta temporada navideña como el punto de encuentro en donde convergirán el lujo y la gastronomía, con diferentes propuestas dispuestas a cautivar a huéspedes y locales.

Navidad mágica

Desde el corazón de Madrid, el hotel propone una Navidad inolvidable llena de lujo y elegancia con una oferta de alta gastronomía y dos diferentes espacios a elegir:

Uno de los majestuosos salones del hotel se impregnará del espíritu navideño para celebrar la Nochebuena con una cena de gala acompañada por un maridaje creado por el experto equipo de sommeliers de Four Seasons. La noche comenzará con una copa de champaña y una selección de canapés para después dar paso a delicias gourmet que incluirán platillos como medallón de bogavante, besugo confitado con trufa y pularda rellena, entre otros, maridados con vinos de regiones españolas como Castilla y Leon, Ribera del Duero, Monterrei y Málaga. Para hacer esta noche aun más especial, un conjunto de música en vivo creará una atmósfera única en una de las noches más mágicas del año.

Dani Brasserie, situado en la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de una Navidad memorable de la mano de Dani García y su oferta gastronómica. Los asistentes a la cena de Nochebuena se deleitarán con un menú degustación que incluye, entre otras propuestas: yogurt de foie, tartaleta de o´toro y erizo y caviar Oscietra. El festín continúa con platillos como risotto de tartufo nero, rodaballo asado y royal de pato de challans glaseado,.

Despidiendo al 2023

Para terminar el año de la mejor manera, la Gala de Nochevieja ofrecerá una espectacular cena llena de sofisticación y exquisitos sabores, donde la celebración estará a la altura de una ocasión tan especial con entretenimiento y música en vivo durante toda la noche. El salón Sol del hotel será el escenario de esta velada que comenzará con un coctel de bienvenida y dos estaciones de experiencias culinarias como preámbulo de una cena de seis tiempos acompañada de un dedicado maridaje con vinos de Nueva Zelanda, España y Francia. Los grandes protagonistas del menú serán la costilla de rodaballo salvaje, el lingote de Wagyu a5 y la cigala 0000 en su jugo. La magia continuará al acercarse la medianoche pues será el momento de dar la bienvenida al nuevo año al son de las 12 campanadas con las tradicionales uvas de la suerte. A continuación, la celebración se abrirá a una barra libre premium, música hasta las 4:00 de la madrugada y una recena para seguir con el deleite gastronómico.

Para aquellos que quieran disfrutar de una Nochevieja alejada de lo convencional y con el entretenimiento más vibrante al cargo de la DJ y vocalista Martina Skat, el restaurante ISA ofrecerá un menú especial de 7 tiempos que reunirá a lo mejor de su gastronomía: selección de nigiris, tartaleta de tartar de atún, pargo a la brasa con trufa negra, cremoso de apionabo o una sabrosa costilla de Angus, entre otros. La medianoche, marcada por la cuenta atrás y las campanadas, dará comienzo al after party que tendrá lugar hasta las 4 de la mañana.

En Dani Brasserie, la noche del 31 de diciembre estará protagonizada por un menú especial con opción de maridaje que incluye platillos como tartaleta de cangrejo, su emblemático tomate nitro, lomo de Wagyu A5 o virrey asado, para finalizar con opciones como mousse de limón confitado y cacao o soufflé de avellana. Un delicioso menú vegetariano también estará disonible tanto en la cena del 24 de diciembre como en la del 31.

El Patio, centro de la navidad madrileña

El animado lobby del hotel, El Patio, se vestirá de Navidad con diferentes experiencias al más puro estilo navideño. Huéspedes y locales podrán disfrutar de una selección de pasteles navideños acompañados con un buen vino o chocolate caliente. Del 23 noviembre al 7 de enero estará disponible el Festive Tapas Experience ofreciendo una gran selección de tapas con sabores locales y tradicionales. Y, como novedad, el hotel inaugura “Louis Roderer Festive Champagne Corner”, disponible del 22 al 31 de diciembre, en donde será posible degustar la mejor champaña maridada con una selección de tapas.

