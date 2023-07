Hard Rock Hotels celebra el Día Mundial del Rock, a través de los objetos más valiosos de la música

México. El 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock en honor al mega concierto benéfico “Live Aid”, realizado en el año 1985 en los Estados Unidos e Inglaterra, momento icónico en el que tocaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento.

Led Zeppelin, The Who, Queen y Sting, entre muchas bandas más, participaron del multitudinario show con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de Somalía y Etiopía, dos países que atravesaban una severa crisis de hambruna.

Un concierto sin precedente que quedó marcado en la historia, así como también muchas de las bandas que participaron allí. De un modo u otro, la fecha viene a celebrar también a las bandas que se volvieron míticas con el paso del tiempo.

Colección de recuerdos icónicos

La marca Hard Rock International ha sido el coleccionista preeminente de recuerdos de música y entretenimiento durante más de 45 años. Desde la donación de Eric Clapton para simplemente marcar su asiento en Londres, los trajes de cuello alto del magnético Elvis Presley a las gafas redondas de John Lennon, que se convirtieron en un ícono de su estilismo, el mundo del rock está lleno de historias y objetos emblemáticos la colección ha crecido a más de 86 000 piezas en todo el mundo, la colección de este tipo más grande del mundo.

La Memorabilia de Hard Rock es el corazón palpitante de la esencia de la marca. Antes de que se abrieran los museos que exhiben increíbles piezas de la historia de la música, Hard Rock estaba allí mostrando artefactos preciosos para nuestros invitados.

Hard Rock Hotels se enorgullece no solo del alto nivel de diseño y exhibición, sino también de brindar una plataforma para contar historias sobre los artistas y, en las mejores circunstancias, junto con los artistas para que la historia contada sea única, auténtica y en la voz la al artista le gustaría que se comunicara.

¿Cuáles son las bandas míticas del rock y sus objetos más icónicos?

A continuación, un paseo por la historia de los artistas más icónicos a través de sus objetos más valiosos.

The Who

Esta emblemática banda británica formada en 1962 ingresó al Salón de la Fama del Rock en 1990 bajo el título de ‘la banda más grande en el mundo del rock’. Son responsables de clásicos del género como ‘Baba O’Riley’, ‘Who Are You’, ‘Pinball Wizard’ y ‘Tommy’.

De hecho, en la memorabilia de Hard Rock Hotel Riviera Maya se puede encontrar uno de los vestidos usados en ‘Tommy’, una adaptación cinematográfica de la ópera rock de The Who homónima, realizada por el director inglés Ken Russell en 1975. Es la misma prenda que se ve en la escena donde Eric Clapton toca con The Who ‘Eyesight to the Blind’.

Elvis Presley

El estadounidense Elvis Presley, apodado como ‘el rey del rock and roll’, es considerado uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. En el hotel se puede ver una de sus preciadas guitarras: una Giannini Craviola fabricada en Brasil, con la que dio sus primeros pasos en Graceland hasta que se la regaló a su amigo Gary Pepper en la década de los 70.

Led Zepelin

Esta mítica banda británica fue fundada por el guitarrista Jimmy Page (quien había pertenecido a The Yardbirds), con John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería.

Uno de sus objetos más preciados es una bata de baño color morado, creada exclusivamente para la banda en su gira mundial de 1980 para presentar el álbum ‘In Through the Out Door’. La gira lamentablemente fue interrumpida el 25 de septiembre cuando Bonham falleció.

Paul McCartney

Otras de las joyitas que se pueden encontrar en la memorabilia de Hard Rock es una guitarra firmada por el cantautor británico, integrante de The Beatles, Paul McCartney. La estrella la firmó en el backstage de su presentación en 2009 en el concierto de rock anual de Ambassadors en Hyde Park en Londres.

Kiss

Fundada en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss (a quienes que más tarde se unió el guitarrista Ace Frehley), Kiss ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Famosos por su maquillaje facial –en color blanco y negro- y su extravagante vestuario, Kiss saltó a la fama a mediados de los años 1970 gracias a sus característicos recitales, que incluían desde pirotecnia y llamaradas hasta baterías elevadoras y guitarras con humo.

Una de ellas se puede encontrar en Hard Rock. Es el bajo con el que Gene Simmons tocó ‘Punisher’ en el escenario de Toronto el 13 de septiembre de 2012.

Guns And Roses

Autores de una de las canciones más escuchadas del mundo (Sweet Child O’ Min), los Guns N’ Roses son una banda estadounidense de rock nacidos en Hollywood, Los Ángeles, en la zona de Sunset Strip, en 1985.

Fundada por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Strad, son una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos. Una de las joyitas que se puede encontrar en los hoteles Hard Rock es una única Paisley Fender Telecaster, que solía usar Strad antes de dejar el grupo en 1991.

Con ella, Izzy Strad escribió algunas de las canciones más representativas de la banda, como ‘Patience’ y ‘Paradise City’.

Elton John

Con una carrera de más de 60 años, este británico es uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Además de su música, su estilo a la hora de vestir también lo ha convertido en un icono. Uno de los extravagantes tocados que usó en el escenario en uno de sus shows se puede encontrar en el hotel.

En el Día Mundial del Rock, se celebra la grandeza de las bandas icónicas y sus objetos emblemáticos. Estas bandas han dejado una huella imborrable en la historia musical, conectando con audiencias de todo el mundo y trascendiendo barreras. El rock sigue inspirando y cautivando a nuevas generaciones, recordando la importancia de la música como una fuerza unificadora y emocionante.

En Hard Rock Hotels se atesora una colección impresionante de objetos que representan momentos clave en la historia del rock. Desde guitarras firmadas por leyendas hasta trajes y accesorios icónicos, estos objetos transportan emocionalmente a los visitantes y les permiten apreciar el talento y el legado duradero de estas bandas. En el marco del Día Mundial del Rock, se rinde homenaje a su impacto y se celebra la influencia eterna de este género musical revolucionario.

Fuente. RCD Hotels