El renovado hotel Riu Gran Canaria abre sus puertas

España. RIU Hotels & Resorts abre el Riu Gran Canaria tras su completa reforma. El hotel, de 4 estrellas Todo Incluido 24 Horas, exhibe nuevo diseño y presenta nuevas instalaciones, restaurantes, bares y servicios. Además, el nuevo Riu Gran Canaria introducirá un gran atractivo en su oferta de animación: las famosas Riu Party. Estas coloridas fiestas llegarán a finales de año por primera vez a la isla de Gran Canaria.

RIU inició en 2011 un plan de renovación de toda su oferta hotelera. Se trata de grandes proyectos de reforma que modernizan y elevan la categoría de todos los hoteles. Este es un proceso circular y que no tiene fin porque la renovación suele realizarse cada 10 o 12 años, así que cuando se renuevan todos los hoteles de una zona, vuelve a ser el turno de los primeros. Y este es el caso del hotel Riu Gran Canaria que fue completamente reformado en 2013 y ahora se convierte en el primero en iniciar esta segunda ronda de reforma profunda.

Estos proyectos sirven también para aportar mejoras en eficiencia energética, gestión y reducción de residuos, así como de consumo de agua. En este proyecto se ha apostado por el autoconsumo eléctrico a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en toda la cubierta del hotel, mientras que la electricidad que se consume de la red tiene certificación de procedencia renovable. Gracias a estas medidas se reduce considerablemente la emisión de CO2. Por otro lado, también se han implementado mejoras para optimizar y reducir el consumo de agua.

El hotel Riu Gran Canaria tiene 639 habitaciones y sigue el diseño moderno y de líneas sencillas que caracteriza a las reformas de la hotelera mallorquina. Las estancias renovadas mantienen la elegancia de la madera en sus muebles, combinando la decoración con gamas cromáticas del verde y el beige para ofrecer una sensación acogedora. Además, la fachada ha sido modificada para poder ampliar las habitaciones dotándolas de más espacio y confort para los huéspedes.

Los principales cambios de la reforma se han centrado en las zonas comunes del hotel. La idea general en cuanto a estilo de interiorismo ha sido la de generar espacios frescos y luminosos, jugando con materiales en tonos neutros, donde la vegetación cobra un papel importante. Se ha realizado una remodelación en el lobby, donde además de ganar espacio en la zona de recepción, se han abierto unos enormes lucernarios en el techo, para ganar luminosidad, y generar una sensación de estar dentro de un jardín botánico.

En cuanto a su oferta gastronómica, el restaurante principal “Las Dunas” presenta un profundo cambio de look. Además de cambiar por completo su diseño y distribución, se han generado nuevas terrazas en el jardín, para que el cliente esté más conectado con el exterior. Siguen prestando servicio el restaurante piscina “Atlántico”, el restaurante asiático “Kaori” y se ha reubicado el restaurante grill “Pepe’s Food”. A la oferta se ha sumado el restaurante gourmet “Kulinarium” y “el italiano “Amore Mio”. En la zona de bares el hotel incorpora, junto al café-bar “Moka”, un nuevo Sports Bar y el espectacular Bar Salón “Tivoli”, integrado en el jardín, que cuenta con un escenario para las Riu Get Together Party que tendrán lugar cada viernes a partir de finales de noviembre. Los clientes tendrán también a su disposición el bar piscina “Liquid”, el bar chill-out “Sunset” y el bar terraza “Cocktail”.

En su zona exterior presume de una nueva piscina, que albergará actividades de animación y deporte, sumando así un total de siete. Entre ellas destaca la impresionante piscina infinity en primera línea del Paseo Marítimo. Además, el Riu Gran Canaria cuenta con zona RiuArt, RiuLand y con un amplio programa de entretenimiento para toda la familia tanto diurno como nocturno.

Ubicado en el sur de la isla, frente al paseo marítimo de Las Meloneras y a escasos kilómetros de la renombrada Playa del Inglés, RIU cuenta con una completa oferta en el destino, sumando un total de siete hoteles en la isla de Gran Canaria: el Riu Palace Maspalomas, de categoría Adults Only, el Riu Palace Meloneras, Riu Palace Oasis y el Riu Palace Palmeras, mientras que de la línea RIU Classic son el Riu Papayas y el hotel Riu Vistamar.

Fuente. RIU Hotels & Resorts