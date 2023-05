Disfruta al máximo el turismo de aventura con Selina

Guatemala. Si piensas trabajar en línea o tus días libres coinciden con la temporada verde en Antigua o Panajachel, no hay de qué preocuparse. Una de las grandes ventajas que se pueden considerar con respecto a Guatemala, es que la vida silvestre de la región será muy diferente en comparación con otras épocas. Hacer recorridos por lagos o hacer deportes extremos te permitirá disfrutar de la increíble vida salvaje y adentrarte a la cultura local como pocos sitios en el mundo.

”La green season es el secreto mejor guardado de todo viajero experimentado. Es un error común pensar que la lluvia es enemigo del turismo, y muchas personas evitan un destino cuando consultan el clima de esta temporada de lluvias. En Selina hemos desarrollado experiencias únicas, actividades y ofertas para que nuestros huéspedes puedan disfrutar al máximo su estilo de vida en ésta época o para aquellos que deciden probar una nueva y emocionante forma de explorar el mundo trabajando en el extranjero por tiempo indefinido”, comenta Maca Capocci, Global PR Brand Director de Selina.

A pesar de estas ideas, y en parte debido a ellas, ¡esta temporada es uno de los mejores momentos para viajar! Es la oportunidad perfecta para explorar un país en su forma más verde y tranquila, cuando la naturaleza está en su máxima expresión y los lugares de interés turístico están relativamente vacíos de otros viajeros. Los amables lugareños ofrecen ofertas en distintas actividades y experiencias, y el mundo entero se desacelera para dejar que el clima haga lo suyo.

Es por ello que para aprovechar la época, nos reunimos con Maca Capocci, representante de la marca y experta en la industria de la hospitalidad, para que nos compartiera algunos consejos para viajar en temporada verde:

Aprovecha las ofertas, descuentos y promociones

Viajar en temporada verde puede resultar más económico de principio a fin. Desde hoteles, tours, hasta las aerolíneas bajan los precios y realizan promociones frecuentes en un intento por llenar los asientos vacíos durante la temporada baja. Ya que volarán al destino programado incluso si el avión no está lleno. A veces, las aerolíneas incluso ofrecen mejoras gratuitas en vuelos con muchos asientos vacíos de clase ejecutiva o de primera clase. Además esta época es el mejor momento para conseguir una oferta en un hotel que sería inaccesible en cualquier otro momento.

Descubre la vida silvestre y sus paisajes de ensueño

Hay una buena razón por la que se llama green season. Esta es la época del año en que la naturaleza salta a la vitalidad, empapándose de la nutritiva lluvia que necesita para sobrevivir el resto del año. Las plantas de maíz y los cafetales se transforman en impresionantes espejos de agua que reflejan el cielo estacional dinámico y en constante cambio. Las cadenas montañosas pasan del marrón polvoriento de la estación seca a paisajes de crecimiento verde. La vida emerge por todas partes, en toda su magia constante en diez mil matices de verde, un paladar vertiginoso e infinitamente matizado de verde primavera, oliva y pistacho; demasiados matices para nombrarlos. Los animales aprecian la temporada verde tanto como las plantas. Las copas de los árboles gotean agua que da vida a los agradecidos suelos, alimentando la abundante biodiversidad que también podrás conocer en esta temporada.

Tómate tu tiempo

Viajar en esta época del año puede ser el mejor momento para ver los destinos en su mayor esplendor. Pocas personas saben lo hermoso que es viajar en la temporada verde, por lo que es el mejor momento para capturar momentos dignos de tu feed de instagram de sitios famosos y paisajes naturales. Disfruta de un entorno en soledad. Debido a que los hoteles y los tours no están completos durante la temporada baja, la planificación excesiva no es realmente necesaria. Reduce la velocidad, toma un respiro y sigue los caprichos en lugar de las fechas reservadas previamente: no hay competencia, ni prisa.

Disfruta del clima

En la mayoría de los climas tropicales que experimentan una estación «húmeda» y una «seca», la lluvia en realidad no dura horas y días seguidos. Suelen ser aguaceros breves y potentes que duran unas pocas horas y luego se despejan. El resto del día suele ser cálido, seco e incluso despejado. En muchos lugares, los períodos de lluvia son relativamente predecibles, lo que significa que puedes planificar tus actividades como ir a las aguas termales o tours ecológicos a volcanes. Estas ráfagas de lluvia en realidad pueden ser una bendición, en lugar de un obstáculo. En Guatemala, por ejemplo, la temporada verde tiende a presentar mañanas soleadas seguidas de algunas horas de lluvia por la tarde. Pasa la mañana recorriendo la ciudad, y luego acomódate en un café acogedor o toma una siesta en una hamaca mientras la lluvia cae y refresca la naturaleza, lo que resulta perfecto para la práctica de planes tranquilos y excursiones culturales.

Atrévete a trabajar de manera remota

Los nómadas digitales en su mayoría GenZ (entre 8 y 26 años) y millennials entre (27 y 42) trabajan en industrias en línea y basadas en el conocimiento, como marketing digital, TI, diseño o consultoría, y han elegido a las ciudades latinoamericanas como sus favoritas. Antigua o Panajachel son destinos atractivos para los viajeros debido a su hermoso paisaje, rica historia y arquitectura colonial bien conservada. En los últimos años, Guatemala se ha convertido en un gran destino para trabajar y viajar para nómadas digitales, trabajadores remotos y emprendedores en línea. Si bien las conexiones aún no están desarrolladas como en otras partes del mundo, en Antigua y Panajachel, existen espacios y hoteles como Selina, donde puedes trabajar sin problemas por la capacidad de red, coworking y mobiliario sustentable ideal para el trabajo remoto.

Haz deportes extremos

Viaja en green season para aprovechar al máximo los deportes de aventura, explorar las montañas y reservas naturales a lo largo del país. No sin antes explorar el majestuoso Lago de Atitlán a bordo de un kayak o hacer rappel en las Cascadas de Tatasirire. En Antigua puedes disfrutar de una caminata al volcán de Pacaya y observar la lava, así como gozar de un recorrido por la ciudad colonial. En Panajachel no puedes dejar de visitar el Lago de Atitlán y los 13 pueblos que lo rodean. Una ruta maravillosa y culturalmente rica.

Goza de la sostenibilidad, el bienestar y la Inmersión cultural

Viaja en temporada verde para apoyar las economías locales durante todo el año. Además disfruta de actividades sostenibles y de bienestar físico como clases de yoga y meditación por la poca afluencia de visitantes en las locaciones. Esta temporada, es el momento perfecto para sumergirse en el verdadero corazón de una cultura, cuando los lugareños tienen más tiempo para hablar e invertir en una verdadera amistad con la gente de paso. Y los períodos de lluvia son ideales para reducir la velocidad y vivir el momento, apreciando un lugar en su tiempo presente en vez de apresurarse hacia el próximo destino.

¡Ahí lo tienes! Estos son algunos tips de parte de Selina para disfrutar de esta época del año que solo los viajeros más experimentados conocen, para que así puedas sumergirte en el hermoso mundo verde de América Central en esta próxima green season 2023.

