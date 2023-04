Descubre como vivir al máximo unas vacaciones Todo Incluido con Marriott Bonvoy

Las tendencias de viajes Todo Incluido cada vez ganan mayor preferencia entre los turistas que quieren disfrutar de los hoteles, alimentos y bebidas ilimitadas, así como de experiencias incluidas en su estadía. Tras el retiro de restricciones para viajar, los turistas buscaban explorar todos los lugares posibles, pero en 2023, la tendencia se enfoca en viajes para liberarse del estrés, relajarse totalmente, y no hacer nada, a lo que se le conoce como “nothing-cation” (por la combinación de palabras en inglés nothing-nada y vacation-vacación). El programa de viajes de Marriott International, Marriott Bonvoy, te dice como aprovechar al máximo de esta tendencia, y no perderte del lujo que sus propiedades en el Caribe y Latinoamérica te ofrecen para sumarte al fenómeno “nothing-cation” y vivir de un viaje sin preocupaciones.

¿Por qué optar por los hoteles Todo Incluido del portafolio de Marriott Bonvoy? El lujo y la calidad han caracterizado a la cadena hotelera desde hace décadas. Ahora, si sumamos un hotel en el que se puede aprovechar actividades y entretenimiento incluidos durante la estancia, y acceso a todas las áreas de las propiedades, la experiencia se vuelve aún más completa y atractiva.

Todas las propiedades de la cadena hotelera forman parte del portafolio de Marriott Bonvoy. Los 179 millones de miembros, de los cuales, 5.7 millones pertenecen al Caribe y Latinoamérica, tienen la oportunidad de acumular puntos en estancias, compras con tarjetas participantes y otras actividades, para posteriormente canjearlos por futuras estadías, vuelos y alquiler de automóviles, regalos y experiencias únicas disponibles en la plataforma Marriott Bonvoy Moments, como accesos VIP a los eventos deportivos o musicales más esperados del año o cenas en exclusivos restaurantes. Todo esto se suma a las actividades que las propiedades Todo Incluido ofrecen y que te decimos como no perderte de nada.

No te apegues al 100% a un itinerario: Lo mejor de los hoteles Todo Incluido son las opciones ilimitadas, y ajustarse a un plan impedirá que decidas experimentar nuevas experiencias. Por ejemplo, En la costa sur de Barbados conocida por su arena blanca y aguas cristalinas, Turtle Beach by Elegant Hotels – All-Inclusive, ofrece muchas actividades, pero ¿Por qué no aprovechar una excursión de 6 horas que incluye cena a bordo, buceo y visita a las tortugas marinas bajo el agua? Sin duda, una experiencia inolvidable para toda la familia.

No te pierdas de las dinámicas incluidas fuera del hotel: Las propiedades Todo Incluido te permiten realizar actividades en sus alrededores sin perder la calidad que caracteriza a cada complejo. Al reservar una estancia en el Crystal Cove by Elegant Hotels- All Inclusive, localizado en la costa oeste de Barbados, los huéspedes pueden deleitarse con los sabores locales en un viaje en crucero del medio día al atardecer con almuerzos y alimentos ilimitados, en el cual los huéspedes podrán hacer esnórquel y descubrir la fauna acuática de la región.

Aprovecha las vacaciones para hacer absolutamente nada: Si bien las vacaciones pueden planearse para dejarse llevar por la aventura y la adrenalina, también es válido relajarse y olvidarse de todas las preocupaciones. El Sanctuary Cap Cana A Luxury Collection Adult All-Inclusive Resort en República Dominicana, fusiona lo mejor de los viajes Todo Incluido, el lujo y la privacidad. A pie de playa, este hotel que se caracteriza por su arquitectura española que ofrece a los huéspedes un espacio sólo para adultos para liberarse del estrés. Con 6 piscinas y restaurantes, 4 bares, la playa a unos pasos y una emocionante vida nocturna, así como el Sanctuary Town, un complejo culinario frente al hotel con más restaurantes únicos, los turistas tendrán un sinfín de opciones para disfrutar su estancia en la propiedad.

Toma tus vacaciones en cualquier temporada:Una de las tendencias de viaje que sin duda marcarán el 2023 es una escapada espontánea, y para ello no hay nada mejor que reservar una propiedad que te ofrezca todo lo que buscas en un solo lugar.Para quienes deseen una escapada en cualquier época del año, Delta Hotels Riviera Nayarit, An All-Inclusive Resort, situado en las montañas de la Sierra Madre en México, ofrece vistas naturales excepcionales, experiencias inmersivas en la naturaleza, clases de yoga, el exclusivo club de playa Tonati y su spa Tzicuri es de última generación. El establecimiento destaca la cultura huichol local en su diseño, tratamientos de spa y cócteles elaborados en el Xaman’s Bar. El paquete de bienestar vigente incluye un masaje sueco, una partida de golf en el Club de Golf Higuera con aperitivos y bebidas y un traslado gratuito de ida y vuelta a la propiedad.

Las propiedades Todo Incluido de Marriott International del Caribe y Latinoamérica se enfocan en cubrir hasta el último detalle, y hacer de que las estadías en estos hoteles sean insuperables, ofreciendo a cada huésped todas las amenidades necesarias para liberarse del estrés y sumarse a la tendencia “nothing-cation”. Para más información visita: https://all-inclusive.marriott.com/es

Fuente. Marriott International