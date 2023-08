Cuatro razones que invitan a descubrir Four Seasons Hotel Madrid

España. Razones para dejarse envolver por el refinado lujo de Four Seasons Hotel Madrid y disfrutar desde aquí del encantador ambiente madrileño sobran. Desde su privilegiada ubicación y su imponente diseño hasta sus experiencias culinarias y de bienestar, el hotel brinda a sus huéspedes la oportunidad de adentrarse en el corazón de la ciudad y sumergirse en su riqueza histórica y cultural mientras disfrutan del elevado nivel de exclusividad y servicio de este oasis urbano.

Donde convergen pasado y presente

La ubicación de Four Seasons Hotel Madrid es, sin lugar a duda, un atractivo único. Situado en el centro de la capital española, basta tan solo con mirar a través de alguno de sus ventanales para vislumbrar los edificios y calles históricas que lo rodean y que invitan a recorrerlas y perderse entre ellas. Los principales puntos de interés de la ciudad se encuentran a corta distancia a pie desde el hotel, incluido el Kilómetro Cero, el Parque del Retiro, el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles, entre otros. Contrastando con las memorias del pasado, Four Seasons Hotel Madrid se encuentra junto al más nuevo y exclusivo destino de compras de Madrid, Galería Canalejas, con una colección de las más reconocidas marcas internacionales de lujo y una selecta oferta gastronómica. Los huéspedes del hotel cuentan con acceso directo al complejo comercial y servicio de concierge de compras.

Diseño que trasciende

Fueron siete años los que se llevaron para realizar la minuciosa restauración y reconversión de un conjunto de siete edificios de gran valor histórico y arquitectónico. El edificio más emblemático, construido en 1887 y originalmente conocido como el palacio de La Equitativa, albergó las oficinas en España de la compañía de seguros estadounidense Equitable Life Assurance Society of the United States. En 1920, el inmueble se convirtió en la nueva sede central del Banco Español de Crédito, remodelándose en su interior para adaptarlo a las necesidades del negocio. Durante algún tiempo, el edificio también albergó al Casino de Madrid. Hoy en día, este majestuoso edificio situado en el vértice del complejo, es el hogar de Four Seasons Hotel Madrid.

Los arquitectos de Estudio Lamela de Madrid fueron los encargados de liderar la restauración, incorporando más de 3,700 elementos originales a la actual infraestructura. Sus 200 habitaciones de diseño contemporáneo van de los 45 a los 400 metros cuadrados y son consideradas como las más espaciosas de Madrid. Su elegante decoración incluye vestidores y armarios en madera de nogal, baños recubiertos de mármol blanco, gris y negro, grandes ventanales y balcones o terrazas con encantadoras vistas a la ciudad.

El hotel dispone de una impresionante colección de obras de arte realizadas por artistas españoles, en su momento emergentes, en la que se incluyen pinturas, fotografías, grabados y esculturas, distribuidas entre las habitaciones, restaurantes y espacios públicos del hotel.

Deleite culinario

Los amantes del buen comer deleitarán su paladar y todos sus sentidos con las elevadas experiencias gastronómicas de Four Seasons Hotel Madrid. El reconocido chef español que ha conquistado 3 estrellas Michelin, Dani García, lidera Dani Brasserie, un dinámico y vibrante restaurante donde huéspedes y locales se reencontrarán con los sabores de la cocina mediterránea mientras disfrutan de las asombrosas vistas panorámicas de este rooftop situado en un escenario incomparable.

De inspiración asiática y mediterránea, Isa Restaurante y Cocktail Bar es el lugar en donde la gastronomía creativa del chef Ignacio Vara se fusiona con la coctelería de autor del head bartender, Miguel Pérez. Una selección de nigiris y sashimis se complementa con platillos a base de pescados y carnes de la mejor calidad. Desde el “laboratorio”, atrevidas bebidas son creadas desde la raíz con novedosas técnicas de destilación que incorporan ingredientes de temporada para dar vida a un innovador menú de cocteles hechos para sorprender.

El animado lobby del hotel, El Patio, invita a disfrutar de un menú con grandes clásicos y bebidas en un ambiente relajado y casual, incluyendo una amplia selección de dulces, tartas caseras, café recién molido, tés y vermuts.

Oda al bienestar

Con una superficie de 1450 m² distribuidos en cuatro niveles el SPA de Four Seasons Hotel Madrid es el centro de bienestar más grande de la ciudad brindando un oasis de paz a todo aquel que busca un equilibrio entre cuerpo y mente. Sus espaciosas cabinas de tratamiento son auténticos santuarios de relajación en donde se ofrecen una diversidad de masajes, tratamientos corporales y faciales, todos orientados a brindar un estado pleno de bienestar. El SPA cuenta con un exclusivo programa de terapeutas colaboradores en el que reconocidos expertos en salud y belleza ofrecen tratamientos únicos por tiempo limitado. Los huéspedes pueden complementar su experiencia con un entrenamiento físico personalizado o bien, elegir participar en clases de yoga, mindfulness, pilates y shinrin yoku, entre otras. En el último piso del spa se encuentra una piscina interior de 14 metros de largo. Su techo y sus grandes paredes de cristal crean un entorno de abundante luz natural ideal para descansar y disfrutar de los días de sol con vistas panorámicas del centro de la ciudad.

Cualquiera que sea el motivo de una escapada a Madrid, Four Seasons sorprenderá a través de cada uno de sus distintivos detalles y sus acogedores espacios inspirando a volver una y otra vez a esta ciudad que cautiva con su peculiar encanto.

Fuente. GLOBALIKA