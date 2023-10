Costa Rica se promociona en la feria comercial más grande de Norteamérica para la industria de reuniones

Costa Rica. Costa Rica participa del 17 al 19 de octubre en IMEX América, la feria comercial más grande de los Estados Unidos para la industria de reuniones, eventos y viajes de incentivos, para mostrar las novedades que tiene nuestro país para este segmento turístico.

Un total de 20 empresarios ticos participarán del evento, el cual se convierte en la oportunidad para hacer negocios con profesionales de reuniones y eventos de más de 2 200 destinos, proveedores de más de 190 países y compradores de diversos sectores de la industria, además, será la ocasión para realizar networking.

El ICT tendrá una activación en el stand de la Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales (ICCA por sus siglas en inglés), el miércoles 18 de octubre, con la presentación del video MICE Forest y la rifa de varios de artículos promocionales con un certificado de compensación de carbono.

“Con el propósito de impulsar y posicionar todavía más a Costa Rica como destino apto en turismo de reuniones, participamos en esta feria de renombre para mostrar nuestras capacidades y atractivos a una audiencia internacional interesada en la organización de eventos”, indicó Rafael Quesada, jefe de Publicidad e Investigación del ICT.

Por su parte, el presidente del Buró de Convenciones, Dennis Whitelaw resaltó el trabajo conjunto del sector privado y el público para seguir proyectando a Costa Rica. “Estamos en IMEX para exponer que por muchas razones pueden elegir a Costa Rica para su próxima reunión. Tenemos conectividad aérea desde las ciudades más importantes de Estados Unidos, una ubicación estratégica clave, más de 50 mil habitaciones de calidad, incluyendo hoteles de clase mundial e infraestructura para hacer reuniones de primer nivel”, dijo.

En IMEX América participan más de 3,300 expositores, habrá más de 150 sesiones educativas y cerca de 4,300 compradores, lo que crea oportunidades para establecer contactos y cerrar acuerdos comerciales que generen un flujo de ingresos significativo en el país.

Para el área de Mercadeo del ICT, la participación en IMEX América forma parte de las acciones estratégicas para mostrar a Costa Rica como una excelente alternativa para la organización de reuniones, eventos, congresos e incentivos en el contexto de la recuperación de todos los segmentos de la industria turística.

La industria de reuniones representa el 22% del turismo a nivel mundial, siendo uno de los de mayor poder adquisitivo, pues sus integrantes gastan de 3 a 4 veces más que un turista tradicional.

Empresas costarricenses presentes en la feria:

Centro de Convenciones de Costa Rica, Andaz Costa Rica Resort at Península Papagayo, Memorable Incentives DMC, W Costa Rica – Reserva Conchal, CR MAGIC DMC, HOTEL REAL INTERCONTINENTAL SAN JOSE COSTA RICA, Premio DMC, Hotel Radisson San José, Costa Rica DMC, Marriott Hotels Costa Rica, Swiss Travel, HOTEL SAN BADA, GALIA DMC, Hotel Hacienda Guachipelin, TE DMC by Travel Excellence, JW Marriott Guanacaste Resort & Spa, Amstar DMC, El Mangroove, Autograph Collection, Dynamic DMC y The Westin Reserva Conchal.

Fuente. ICT