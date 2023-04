Cancún recibirá a líderes del turismo en el MarketHub Americas

México. Los líderes del turismo de todo el mundo se están preparando para reunirse en Cancún el próximo mes para debatir “Where Next» en la industria turística, durante la décima edición de MarketHub Americas de Hotelbeds.

La conferencia de dos días, el 9 y 10 de mayo, analizará quién es el viajero del mañana, así como la generación de disrupción y el impacto que tendrá. También se cubrirán temas como el poder de la personalización y cómo la innovación guiará el futuro de los viajes.

“En este año histórico para MarketHub Americas, hay una gran cantidad de temas para discutir sobre el futuro de nuestra industria”, dijo Carlos Muñoz, director comercial de Hotelbeds.

“Como empresa líder en TravelTech, no podemos dejar de profundizar en cómo la tecnología y los datos están remodelando el ecosistema de viajes, y cómo nuestros clientes pueden usar esto para atraer nuevos consumidores y, al mismo tiempo, inspirar una mayor lealtad de los clientes existentes».

Además del programa de la conferencia, también hay un recinto ferial y oportunidades para establecer contactos. Los panelistas en la conferencia incluyen; Nejc Jus, jefe de Investigación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo; Irene Gómez de Telefónica; Bobby Shoraka de Morgan Stanley; y Thomas Sacchetti de Smarter Travel.

Varios socios de Hotelbeds figuran como patrocinadores del evento, entre ellos: Blue Diamond Resorts, Hard Rock International, Palace Resorts y Leblanc Spa Resorts, Inclusive Collection, part of Hyatt Hotels & Resorts, RCD Hotels, Universal Parks and Resorts, Hilton, Discover Puerto Rico, NH Hotel Group part of Minor, Experience Kissimmee, Türkiye Tourism Promotion and Development Agency, Grupo Xcaret, Crystal Hotels, Titanic Hotels, BWH Hotel Group and Rixos Hotels. MarketHub Americas es un evento solo por invitación al que asisten socios clave de Hotelbeds de toda la región.

Fuente: Reportur.mx