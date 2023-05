Blue Diamond Resorts en Cuba recibe multiples premios Travellers´Choice 2023 en TripAdvisor

Cuba. Blue Diamond Resorts se complace en compartir que, varios de sus resorts en Cuba han sido honrados con prestigiosos premios otorgados por TripAdvisor, lo que refleja su excelencia en la industria. Los excepcionales Royalton Cayo Santa María, Mystique Casa Perla by Royalton y Memories Jibacoa han recibido el prestigioso “Lo Mejor de lo Mejor de Travellers’ Choice 2023”. Además, otros nueve hoteles de la región también han sido reconocidos en los premios Travellers’ Choice 2023 para sus marcas Royalton Luxury Resorts, Memories Resorts & Spa, Grand Memories y Starfish Resorts.

Este reconocimiento refleja la pasión y el arduo trabajo de sus equipos, que diariamente se esfuerzan por crear experiencias vacacionales inolvidables para nuestros huéspedes.

Desde los más grandes y lujosos hasta los más pintorescos y encantadores, algunos de los hoteles que han cautivado a los viajeros son:

• Royalton Cayo Santa María ha sido reconocido como el resort todo incluido número uno del Caribe, ocupando la posición número 19 entre los mejores resorts todo incluido a nivel mundial. Además, ocupa la prestigiosa segunda posición entre los mejores hoteles del Caribe y la sexta posición entre los resorts de lujo del Caribe.

• Mystique Casa Perla by Royalton, con orgullo ocupa la sexta posición entre los «Hottest New Hotels in the World», atrayendo a los huéspedes con su encanto único y servicio excepcional.

• Memories Jibacoa ha sido reconocido con la posición número 19 entre los mejores resorts todo incluido de la región.

El compromiso de Blue Diamond Resorts de ofrecer experiencias excepcionales se ve reflejado en el reconocimiento recibido por nueve propiedades adicionales. Clasificados entre el top 10% de establecimientos en TripAdvisor, estos hoteles destacados han sido galardonados con los Travellers’ Choice 2023:

• Royalton Habana

• Grand Memories Santa María

• Memories Miramar Habana

• Memories Flamenco

• Starfish Cuatro Palmas

• Starfish Cayo Santa Maria

• Starfish Cayo Guillermo

• Starfish Varadero

• Starfish Las Palmas

Como uno de los premios más prestigiosos en la industria del turismo, TripAdvisor otorga el premio “Lo Mejor de lo Mejor de Travellers’ Choice” a aquellos hoteles que han recibido una cantidad excepcional de reseñas y opiniones sobresalientes de parte de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Cada ganador ha sido sometido a rigurosas evaluaciones para cumplir con los estrictos estándares de confianza y seguridad. Menos del 1% de los 8 millones de perfiles de TripAdvisor reciben este reconocimiento, lo que significa el más alto nivel de excelencia en hospitalidad.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In ConnectivityTM, DreamBedTM y Sports Event GuaranteeTM. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a StarTM, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

