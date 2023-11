Blue Diamond Resorts agrega Starfish Jibacoa a su creciente portafolio en Cuba

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

Cuba. Blue Diamond Resorts Cuba se complace en anunciar que ha asumido recientemente la gestión de Villa Trópico, un destacado resort en la región de Jibacoa. A partir del 1 de noviembre de 2023, el resort operará bajo el nombre de Starfish Jibacoa. Este importante paso estratégico ejemplifica el compromiso de la compañía de gestión hotelera de expandir su presencia en el vibrante mercado hotelero de Cuba, ofreciendo a los huéspedes de todas las edades una extraordinaria opción de resort todo incluido.

Situado en la pintoresca playa de Arroyo Bermejo, en la provincia de Mayabeque, Starfish Jibacoa se encuentra a solo 75 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Varadero.

Rodeado de exuberantes montañas verdes, el resort brinda un oasis tranquilo para los viajeros que buscan relajación. Con un servicio personalizado y una amplia gama de comodidades, el resort atiende a familias, parejas y viajeros de negocios.

Con 154 habitaciones bien equipadas, que incluyen 44 habitaciones estándar con balcones y 110 bungalows con terrazas con vistas al mar o al jardín, Starfish Jibacoa ofrece a sus huéspedes una estancia cómoda y lujosa. Las opciones gastronómicas del resort incluyen un buffet, un restaurante de parrilla y tres bares que sirven deliciosos aperitivos y refrescantes bebidas, garantizando una experiencia culinaria excepcional.

Los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de actividades y comodidades diseñadas para mejorar su experiencia vacacional. Desde una reluciente piscina y un gimnasio totalmente equipado hasta canchas de tenis, deportes acuáticos sin motor y un parque infantil, hay algo para todos. Además, el resort ofrece un servicio médico para brindar tranquilidad. Durante el día, los huéspedes pueden participar en actividades en la playa y la piscina, mientras que las noches ofrecen entretenimiento cautivador.

«La incorporación de Starfish Jibacoa a nuestro portafolio de resorts todo incluido en Cuba fortalece aún más la presencia de Blue Diamond en el destino», comentó Mohamad Fawzi, Director General de Blue Diamond Resorts Cuba. «La marca Starfish Resorts ha despertado un gran interés entre los viajeros debido a sus conceptos únicos. Estamos entusiasmados con las oportunidades que esta expansión brinda y esperamos colaborar tanto con nuestros socios comerciales tradicionales como con los nuevos para crear experiencias vacacionales únicas».

Blue Diamond Resorts continúa dedicado a brindar un servicio excepcional, alojamientos exquisitos y momentos inolvidables a sus huéspedes. La apertura de Starfish Jibacoa representa otro hito para la compañía, ya que continúa expandiendo y mejorando sus ofertas en Cuba.

Para más información o hacer una reserva, visite www.starfishresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™

Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes.

Disfrute a su manera en Royalton

CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com