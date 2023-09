A través de ASETUR, adoptará México criterios de sostenibilidad hotelera del WTTC

México. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) lanzó un esquema de verificación Conceptos básicos de sostenibilidad hotelera, que permitirá a los proveedores de alojamiento turístico de todo el mundo, independientemente de su tamaño, iniciarse hacia la sostenibilidad.

Hotel Sustainability Basics son un conjunto coordinado de acciones básicas que alentará a todas las empresas hoteleras a comenzar sus viajes de sostenibilidad, explicó el WTTC durante su lanzamiento en la pasada feria ITB Berlín.

Para el caso de México, el WTTC y la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), firmaron un acuerdo de colaboración a través del cual, el organismo promoverá en la industria hotelera criterios de sostenibilidad global, mismos que constituyen la iniciativa.

Para la firma de este acuerdo en Ciudad de México, se contó con la participación de Virginia Messina, Vicepresidenta Senior del WTTC, quien señaló que “Hotel Sustainability Basics es una iniciativa crucial para que la industria continúe adaptándose y evolucionando para satisfacer las necesidades, tanto de los viajeros, como del planeta”.

“Valoramos el gran compromiso que ASETUR muestra ante las actuales demandas medioambientales, y que, sin duda, marcarán la diferencia en el futuro de la industria global de viajes y turismo”, añadió Virginia Messina.

Por su parte, Enrique Suárez, presidente de ASETUR, destacó que la firma de este acuerdo de colaboración representa un paso decidido en el compromiso de la industria turística con un México cada vez más sostenible y responsable con el cuidado medioambiental, así como con el desarrollo de sus comunidades.

Suárez del Real, también secretario de Turismo de Nayarit, dijo que el sector turismo debe demostrar ahora porque se le ha llamado una industria sin chimeneas.

“Hoy gracias a estos convenios… vamos a poder reflejar realmente porque somos una industria sin chimeneas. Realmente vamos a trabajar de la mano, a dar todo el soporte y a recibir todo el aporte de los hoteles para que podamos realmente implementar y que no se quede solamente en poner una tarjeta. Hoy hay en muchos lugares donde dice que no quieres que se haga en tu habitación, si no quieres que tus sábanas se cambien, deja la tarjetita porque estamos con el medioambiente”.

Con los 12 puntos se van a generar cambios fundamentales en México para que todos los turistas que lleguen a pernoctar ya sean nacionales o internacionales, vean que se están preocupando por cuidar el medioambiente. En el primer año, los hoteles deben cumplir con ocho de los 12 criterios y después comprometerse a trabajar para cumplir con el resto de los criterios hacia el tercera año, señala el WTTC.

El desarrollo de Hotel Sustainability Basics incorporó la experiencia de la industria con Greenview y llevó a cabo amplias consultas, que incluyen a los miembros hoteleros del WTTC, 11 marcas hoteleras globales, 17 hoteles que conforman la Sustainable Hospitality Alliance; además de organismos relevantes de la industria, como GSTC, Travalyst, Booking.com y SHA.

Asimismo, llevó a cabo un amplio proceso de consulta con más de 60 marcas hoteleras globales para definir los criterios de sostenibilidad más esenciales. De esta manera, como promotor de Hotel Sustainability Basics, México será reconocido como un líder e impulsor de la sostenibilidad en el sector de los viajes y el turismo.

Hoteles, casas de huéspedes y residencias turísticas podrán adoptar los 12 criterios de dicha iniciativa, enfocados principalmente en los siguientes ejes de acción:

Medir y reducir el consumo de energía y agua, así como en la disminución de residuos y emisiones de carbono.

Acciones fundamentales para proteger el medio ambiente.

Acciones fundamentales hacia una contribución positiva a las comunidades en las que se encuentran.

Al apoyar oficialmente la iniciativa, los destinos, las asociaciones del sector, las agencias de viajes y los inversores están respondiendo a una llamada global para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible en el sector de la hospitalidad.

Además, los hoteles y hospedajes inscritos a la iniciativa contarán con una verificadora oficial de Hotel Sustainability Basics, SGS y Green Key.

Cabe destacar que en este evento también se contó con la participación de Héctor Tejada; Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Nathalie Veronique Desplas Puel; secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Elizabeth Quintanar Gómez; secretaria de Turismo de Hidalgo, y de Alejandro Diaz Acuña, Secretario del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C.

Fuente: Inversión Turística.