Viaje de vacaciones a Costa Rica fue el “premio esencial” para turistas norteamericanos

Un total de 5 800 residentes de Estados Unidos y Canadá participaron en el concurso “Who´s essential to you (¿Quién es esencial para vos?)”, impulsado por el ICT.

Costa Rica. Ser la inspiración para su esposa Bárbara Beck en momentos difíciles de cuarentena, enfermedad y muerte ocasionada por la pandemia de la Covid-19, le permitió al técnico en computación canadiense Lukas Beck ganar un viaje de 7 días a nuestro país.

Beck fue uno de los ganadores de la campaña “Who´s essential to you?” (¿Quién es esencial para vos?), lanzada por el Instituto Costarricense de Turismo en Estados Unidos y Canadá entre noviembre de 2020 y enero de 2021, para que 15 personas y su acompañante visitaran Costa Rica durante una semana.

“Me gustaría nominar a mi esposo Lukas Beck, quien trabajó muy duro durante la pandemia de la Covid-19. Él es técnico en computación y se ha asegurado que las personas y estudiantes que trabajan desde casa tengan computadoras a un precio razonable para poder trabajar y seguir la escuela. Desafortunadamente, su madre murió el día de año nuevo (2021) debido al Covid-19, ha sido bastante duro para él, y creo que disfrutaría mucho de las vacaciones en Costa Rica para recuperar fuerzas, descansar un poco y procesar el dolor”, fue el mensaje escrito por Bárbara al nominar a su pareja.

Del regalo dado por Bárbara, Lukas aseguró que le llegó en el mejor momento porque necesitaba descansar. “Ya estamos en Canadá, lamentablemente. Ojalá estuviéramos todavía en Costa Rica, la pasamos increíble, definitivamente las mejores vacaciones que hemos tenido. La playa de Carrillo (Guanacaste) fue increíble, los guías estaban muy bien informados y nos impresionó la gente costarricense, muy amable y servicial, la comida fue increíble, especialmente la fruta fresca”, indicó Beck hace unos días, al recordar lo vivido en nuestro país y como uno de los ganadores de esta campaña del ICT.

Él, junto a su esposa y tres hijos disfrutaron del canopy en Monteverde y realizaron snorkeling en Guanacaste, señalando que encontraron en Costa Rica un lugar limpio y seguro donde estar.

La dinámica consistía en nominar a alguien que hubiera producido inspiración en esos primeros meses de encierro e incertidumbre causada por el inicio de pandemia del Covid-19, un contexto global que aún se mantiene.

“Costa Rica es un país que logra enamorar a los viajeros, deseosos de regresar a conectar con lo verdaderamente esencial de la vida, disfrutar de sus bellezas naturales, probar su gastronomía y el ejemplo lo da cada uno de estos ganadores, quienes luego de vivir esta experiencia, desean regresar y hacerlo con otras personas para que disfruten lo mismo que ellos en un paraíso de sostenibilidad”, señaló Carolina Trejos, directora de mercadeo del ICT.

Trejos además destacó el interés por nuestro país como destino turístico que se reflejó en la participación de 5800 turistas potenciales de Estados Unidos y Canadá, quienes se interesaron en el concepto de la campaña Who´s essential to you?, un ejemplo de las acciones creativas promocionales que se realizan para no perder la conexión con dos de los principales mercados emisores al país en el marco de la recuperación gradual del turismo.

Más ganadores esenciales

Adrienne Cox, de Wyoming, Estados Unidos, señaló su deseo de regresar al país en algún momento, ella viajó con su esposo Brian, al que nominó por ser alguien esencial para ella, su familia y para la escuela Johnson Junior High School, donde es el director.

“Pudimos escuchar un grupo de monos en la ladera opuesta cuando estábamos en Punta Islita. ¡Fue fenomenal! Gracias a todos los que hicieron posible que visitáramos su hermoso país y por todo el trabajo que hicieron para asegurarse de que la pasáramos de maravilla. Siempre llevaremos a Costa Rica en nuestros corazones como un lugar de maravillas y belleza”, comentó Cox.

El concurso en Costa Rica fue apoyado por empresas asociadas al sector turismo por medio del trabajo en conjunto con la Cámara de Hoteles y la Asociación ProImagen-Futuropa. Hoteles como Punta Islita, Nammbú, El Establo y empresas como Rainforest Adventure y Catarata La Fortuna fueron vitales para que las experiencias fueran del agrado de los ganadores.

Según los datos más recientes del ICT, en el el primer cuatrimestre del 2022 se registró el ingreso por la vía aérea de 527 678 turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá.

En el año 2021, llegaron desde Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, 852 182 turistas, recuperando un 66,4% de las cifras del 2019. En el caso del mercado canadiense, en el último trimestre se reactivaron los vuelos desde este relevante mercado emisor y el año cerró con la visitación de 18721 viajeros.

