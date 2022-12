UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya, un espacio de experiencias de lujo responsables

La propiedad es el recinto all-inclusive, acreedor al distintivo 5 diamantes por la AAA, que ofrece experiencias de lujo solo para adultos.

México. La propiedad de la cadena RCD Hotels, UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, asume un fuerte compromiso sustentable a través de políticas y protocolos que le permiten destacar por su excepcional oferta de hospitalidad que promueve la preservación, protección y conservación de los recursos naturales actuales y futuros.

Como parte del selecto grupo The Leading Hotels of the World, UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya alcanzó un gran prestigio internacional por su extraordinaria oferta gastronómica y cultural que se complementa a la perfección con una serie de prácticas sustentables que forman parte esencial de este hotel. Dichas prácticas o acciones se enfocan en tres pilares fundamentales para alcanzar una verdadera sustentabilidad: lo económico, social y ambiental, e involucran a todas las personas que forman parte de su entorno, desde sus colaboradores hasta sus huéspedes.

La propiedad apuesta por una gobernanza al interior de su administración, cumpliendo con diversos objetivos a partir de normas y protocolos bien definidos. Así como por el desarrollo de proyectos que apunten a apoyar comunidades locales y nacionales como el de ‘Tejedoras de Sueños’.

La parte social es esencial para UNICO 20º87º

Un taller de costura basado en un modelo de economía circular, creado para aprovechar los textiles de esta propiedad y otras en el área de la compañía.

Como uniformes o mantelería que tenían como destino final ser relleno sanitario para convertirlos en hermosos muñecos inspirados en el Ma´ax (mono araña en lengua maya).

Una de las especies endémicas del sur de México y que pueden ser adquiridos por los huéspedes.

Con respecto al tema social, entre muchas otras cosas, existe un código de ética que ponen especial atención a la diversidad, la igualdad, la inclusión y la no discriminación. Se han implementado prácticas laborales que buscan generar un ambiente de trabajo afable para todos como el monitoreo constante del comedor y los transportes.

Así cómo en los vestidores para garantizar que cuenten con todo lo necesario y estén en las mejores condiciones para la comodidad y satisfacción de los colaboradores. Además, el hotel participa en diversos programas nacionales e internacionales para el cuidado de la sociedad.

Como la red de protección a nivel internacional de niñas, niños y adolescentes en los viajes y el turismo (ESCNNA-VT). Haciendo alianzas con The Code/ECPAT, iniciativas que

enfocan sus esfuerzos en atender este importante tema que le concierne a todos los actores de la industria.

Y, por último, pero no por ello menos importante, está el factor ambiental, en el que se encuentran los visitantes más esenciales.

