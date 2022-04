Tru by Hilton abre su primer hotel en el Caribe y América Latina

Tru by Hilton Criciúma introduce la innovadora marca de Hilton en Brasil

Cinco años después de la apertura de su primer hotel, la innovadora marca hotelera de Hilton, Tru by Hilton, anuncia la inauguración de su primera propiedad en Brasil, Tru by Hilton Criciuma, que es también la primera propiedad de la marca en el Caribe y América Latina. Propiedad de Próspera Empreendimento y administrado por ICH Administração de Hotéis, el hotel está ubicado en una de las zonas más de moda en la ciudad, cerca del Parque das Nações Cincinato Naspolini y a solo diez minutos del bullicioso centro de Criciúma.

Desarrollada desde cero a partir de los comentarios de los consumidores y propietarios, Tru by Hilton es una marca revolucionaria con un atractivo intergeneracional para los viajeros que buscan una experiencia hotelera nueva y asequible. La marca promete a los huéspedes una estadía simplificada y animada, arraigada en el valor.

«El crecimiento exponencial de Tru by Hilton es evidencia de que el atractivo de la marca y el enfoque en lo que los viajeros quieren se traduce en cualquier mercado», dijo Talene Staab, directora global de Tru by Hilton. «Adaptado a las necesidades de la región, Tru by Hilton Criciuma incluye elementos de nuestro nuevo e innovador prototipo para el Caribe y América Latina. El prototipo de Tru, fácil y eficiente de construir, ha convertido a la marca en una de las favoritas de los propietarios y estamos encantados de comenzar un nuevo capítulo en la historia de la marca con esta apertura».

«Haber triplicado el número de hoteles de Hilton en Brasil en los últimos cinco años es testimonio de nuestra filosofía de llevar la marca adecuada al lugar adecuado y en el momento adecuado», afirmó Juan Corvinos, vicepresidente de desarrollo, arquitectura y construcción de Hilton para el Caribe y Latinoamérica. «Al celebrar la apertura del duodécimo hotel de la marca Hilton en Brasil, reforzamos nuestro compromiso de hacer aumentar nuestra oferta en la región de la mano de propietarios que comparten nuestra visión a largo plazo”.

Con más de 210 hoteles dando la bienvenida a los viajeros y más de 240 en desarrollo, Tru by Hilton continuará su expansión en el Caribe y América Latina con la apertura de Tru by Hilton Monterrey Fundidora en México a finales de 2022; Tru by Hilton Chapeco en Brasil en 2023; Tru by Hilton Punta Cana en República Dominicana y Tru by Hilton San José Airport, Costa Rica, en 2024; y Tru by Hilton San Juan Condado en Puerto Rico en 2025.

El Tru by Hilton Criciuma, con 154 habitaciones, cuenta con las comodidades y experiencias que más le importan a los huéspedes, incluyendo cómodas camas; habitaciones más pequeñas y con un diseño más eficiente; baños amplios con productos de primera calidad; y entretenimiento de primera categoría en las habitaciones. El lobby incluye zonas para que los huéspedes trabajen, jueguen, coman y descansen — y los viajeros pueden disfrutar del desayuno gratuito de la marca «Top It», con productos saludables de dulce y de sal, así como de un mercado «Eat. & Sip.» abierto las 24 horas del día, siete días a la semana, con refrigerios y bebidas gourmet. La experiencia del hotel se ve facilitada por la tecnología, que incluye conexión Wi-Fi gratuita, impresión remota, tabletas en el lobby y acceso a enchufes en todas partes. Además, las propiedades de Tru by Hilton ofrecen gimnasios que aprovechan las últimas tendencias del bienestar físico, que puede incluir barre, pesas libres, cardio y equipos de flexibilidad.

Tru by Hilton Criciuma participa en Hilton Honors, el galardonado programa de fidelización de huéspedes para las 18 marcas de Hilton. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos, incluyendo un sistema de pago flexible que permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, descuentos exclusivos para miembros, Wi-Fi estándar gratuito y acceso a la aplicación móvil de Hilton Honors.

Hilton cuenta actualmente con una oferta de más de 180 hoteles y resorts en el Caribe y América Latina, y sigue buscando oportunidades de crecimiento adicionales con más de 100 hoteles en desarrollo en toda la región, incluyendo aproximadamente 10 en Brasil.

Para mayor información o para hacer reservas, visite Tru by Hilton Criciúma

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe