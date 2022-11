The Washington Post invita a visitar Roatán a los amantes del buceo

Honduras. El prestigioso medio The Washington Post escribió el artículo «Central America is a diver’s paradise. Here are five spots to get deep», que en español se traduce, «Centroamérica es un paraíso para los buceadores. Aquí hay cinco lugares para sumergirse».

El artículo destaca que la temporada de huracanes en Centroamérica está llegando a su fin, lo que significa unas buenas vacaciones para los buceadores que están planeando sus escapadas submarinas a algunos de los mejores lugares marinos de esta región.

De ahí, menciona cinco de los mejores destinos acuáticos desde Belice hasta Panamá que atraen con sus bancos de peces y bellezas naturales. La isla de Roatán aparece en segundo lugar de recomendación, explicando que Roatán es mundialmente conocido por sus opciones de buceo, y quizás la mejor parada para alguien que busca ver lo que América Central tiene para ofrecer debajo de la superficie.

Roatán pertenece al segundo arrecife más grande del mundo, y posee una amplia variedad de experiencias de buceo, desde jardines de coral, cavernas hasta paredes y naufragios como El Águila y Odyssey. Todo accesible, ubicado a solo unos minutos de la orilla. “Aquí en Roatán es muy parecido al buceo de luna de miel, muy simple y muy fácil”, dijo Nicholas Bach, coordinador de patrullas e infraestructura del Parque Marino de Roatán, «por lo general, la visibilidad es notablemente buena, no hay corrientes fuertes y los sitios de buceo están todos muy cerca”.

También, invita a los viajeros llegar a West Bay Beach, entre las mejores playas del mundo, lugar repleto de hoteles, bares y que también ofrece snorkeling.

Fuente: The Washington Post

Fuente. IHT