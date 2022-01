Rosewood Mayakoba presenta la segunda edición de Yo amo México

Festival celebra la rica diversidad de la cultura mexicana

México. Rosewood Mayakoba, distinguido por brindar experiencias sensibles a su entorno que buscan compartir y honrar la riqueza cultural de México, presenta la segunda edición de su festival anual Yo Amo México, una celebración a los sabores, las tradiciones y la cultura de México. Nacido inicialmente como un evento de fin de semana, Yo Amo México se reinventa para resurgir como un festival que durante cuatro meses continuos ofrecerá una serie de experiencias interactivas, eventos y colaboraciones centradas en pilares clave de la cultura mexicana como la gastronomía, el vino, los destilados, el arte y el diseño, sumando también actividades enfocadas en el bienestar, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Durante los fines de semana de enero a abril de 2022, Rosewood Mayakoba en la Riviera Maya se convertirá en un escenario de talento mexicano compartiendo con huéspedes y visitantes la rica herencia cultural de México, la creatividad de su gente y todo aquello que hace de México un destino excepcional.

A lo largo de Yo Amo México, chefs nacionales e internacionales con raíces mexicanas se unirán al chef Juan Pablo Loza, director de operaciones culinarias del hotel, para presentar experiencias gastronómicas inspiradas en las cocinas de las distintas regiones mexicanas. En el mes de enero el evento Viaje Culinario por México, presentado por mezcal Los Siete Misterios, marcará el inicio del festival con un programa de chefs y mixólogos invitados que incluirá al Festival de Cocteles Peninsulares en Zapote Bar con la mixóloga Alba Huerta, propietaria del bar Julep de Houston y ganadora de múltiples reconocimientos como el «Bartender of the Year» de la revista Imbibe y el de “Mejores Bares” de Bon Appétit. La Ceiba ofrecerá una cena que contará con la colaboración de estrellas culinarias como la chef Diana Dávila de Mi Tocaya Antojeria (Chicago); Joshua Gil, el chef y propietario de Mírame (Beverly Hills) galardonado con una estrella Michelin; y la alumna del reality show Top Chef, Claudette Zepeda del restaurante VAGA Encinitas (San Diego). Mientras tanto, la playa de Aquí Me Quedo recibirá al evento estelar del mes en una cena en la que los chefs invitados servirán un platillo inspirado en su comida callejera mexicana favorita maridados con cocteles de Alba Huerta.

Los eventos de febrero incluyen experiencias enfocadas en vinos mexicanos del Valle de Guadalupe, celebrando la historia de una de las regiones vitivinícolas más antiguas de América. Entre los invitados especiales, se contará con la participación de Tru Miller, propietaria de Adobe Guadalupe, Amado Garza, propietario de la bodega de Viñas de Garza y ​​Drew Deckman, chef y propietario de Deckman’s, uno de los restaurantes más aclamados de Baja California.

En marzo, la presentación estelar de la cocinera tradicional Rosalía Chay traerá a La Ceiba Garden & Kitchen los sabores de la cocina ancestral yucateca en una cena que, bajo un majestuoso árbol de la ceiba; considerado sagrado por los antiguos mayas, honorará las más profundas raíces de la gastronomía mexicana. Rosalía Chay se ha destacado por ser una precursora de la cocina maya y por su ímpetu en rescatar y difundir las costumbres tradicionales de esta cultura prehispánica y sus técnicas culinarias. Además, el hotel será la sede de la cena Amigos del Mar, una velada especial con chefs invitados de todo México en apoyo de las prácticas sostenibles de productos del mar, un tema que Loza defiende como vicepresidente de gastronomía de Comepesca.

En las próximas semanas se anunciarán más invitados y colaboraciones de Yo Amo México, los cuales contemplan talleres de artesanía como el diseño de sombreros y creación de alebrijes; exhibiciones de diseñadores de moda locales, talleres de mixología con destilados artesanales, experiencias de bienestar e interacciones con la comunidad local.

Una parte de las ganancias de Yo Amo México beneficiará al Centro Educativo K’iin Beh, una escuela bilingüe local financiada por la comunidad de Rosewood Mayakoba.

Para obtener más información visitar https://www.rosewoodhotels.com/es/mayakoba-riviera-maya/experiences/calendar/yo-amo-mexico

