Residence Inn by Marriott celebra su 1er. aniversario en Playa del Carmen

México. Residence Inn by Marriott Playa del Carmen, cumple oficialmente un año de inaugurado, el tercer hotel de la marca en México, luego de las aperturas en Mérida (marzo 2020) y Cancún (enero 2021); en medio de un momento de transición donde los huéspedes buscan opciones de alojamiento alternativas y el trabajo remoto cobra cada vez más fuerza.

Ubicado en la carretera federal Cancún – Chetumal dentro del complejo Playacar, Residence Inn Playa del Carmen se suma a los más de 860 hoteles en Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente y Centroamérica de la marca líder mundial en el segmento de hospedaje de estadías largas.

Residence Inn Playa del Carmen ofrece 149 espaciosas suites que combinan comodidad y estilo, donde los huéspedes se sentirán como en casa, teniendo áreas separadas de estar y de descanso. Cuentan con cocinas totalmente equipadas con refrigerador, estufa, microondas, lavavajillas, electrodomésticos y utensilios, así como con internet de alta velocidad en cortesía; y amenidades propias de un alojamiento vacacional como el servicio de limpieza a demanda del huésped. Por ello, Residence Inn Playa del Carmen es ideal para ejecutivos y viajeros de placer que se encuentran en el destino, tanto por negocios como por placer, con espacios para trabajar, y otros para relajarse con la familia e inclusive con las mascotas.

“El Caribe Mexicano es uno de los principales destinos vacacionales para viajeros nacionales e internacionales, pues aunado a la riqueza natural que lo caracteriza, cuenta con una gran conectividad aérea que atrae importantes inversiones y significa un factor clave en el crecimiento de la región. Y el hecho de que no existiesen opciones de hoteles para estadías largas en el destino, nos coloca en el mejor y más oportuno momento para nuestro hotel”, explica Arturo Cruz, director de ventas de Residence Inn by Marriott Playa del Carmen.

Un gran plus de la experiencia al hospedarse en Residence Inn by Marriott Playa del Carmen es el servicio de desayuno americano en cortesía servido todos los días de 7 a 10am, además de las comodidades adicionales que incluyen servicio de entrega de comestibles en cortesía, lavandería de autoservicio, gimnasio, piscina al aire libre, más de 50 metros cuadrados de espacios para eventos o reuniones y The Market, una tienda de conveniencia abierta las 24 horas y proximamente un restaurante.

Su conveniente ubicación a tan sólo 58km del aeropuerto de Cancún, permite a sus huéspedes disfrutar de las playas de la zona, cenar en diversos restaurantes y a la vez relajarse en la comodidad de las amplias suites, que más allá de ser solo una habitación, son espacios para que los huéspedes se sientan libres de ser ellos mismos, viajar con sus mascotas, y mantener su estilo de vida aún estando fuera de casa.

