Panamá elimina restricciones a turistas por la covid-19

Panamá ordenó este jueves levantar las medidas sanitarias de distanciamiento físico, aforo y sanitarias para los viajeros, dictadas para frenar la pandemia de covid-19.

Las medidas tomadas por el Gobierno están plasmadas en el Decreto Ejecutivo 122 del 14 de septiembre de 2022, que tiene la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Las medidas empezaron a regir desde ayer cuando el decreto se promulgó en la Gaceta Oficial.

La acción del Gobierno consiste en suspender el requisito de código QR e hisopado a los viajeros que ingresen al país, medidas que se tenían para evitar el incremento de casos covid-19.

El último reporte del Minsa, publicado el lunes 12 de septiembre, con corte al sábado 10 de septiembre, daba cuenta de que 984.234 casos se han reportado desde marzo de 2020 y se tienen contabilizadas 8.487 muertes.

El Gobierno de Panamá, con el fin de evitar, controlar y mitigar la propagación de la enfermedad contagiosa denominada covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, ordenó mantener el distanciamiento físico y estableció restricciones de aforo en todo el país. De igual manera se ordenaron medidas sanitarias de restricción para el ingreso de viajeros al territorio nacional.

La decisión de levantar estas medidas responde a los resultados de la estrategia de vacunación contra la covid-19, a nivel nacional e internacional. Su alta efectividad y cobertura en la población nacional se han traducido en una disminución significativa en los indicadores de letalidad y hospitalización. Por tanto, el Gobierno estimó prudente y necesario levantar algunas medidas sanitarias dictadas con motivo de la covid-19, específicamente el distanciamiento físico y de aforo y las medidas sanitarias para el ingreso de viajeros al territorio nacional, permitiendo así la reactivación económica nacional.

No obstante, las autoridades recordaron que se debe mantener una permanente vigilancia y control de las situaciones sanitarias emergentes, para proteger la salud de la población.

El Ministerio de Salud (Minsa), como rector de las políticas sanitarias del Estado, reiteró a la población mantener las medidas de autocuidado y el uso de la mascarilla en lugares multitudinarios, sobre todo en personas mayores de 60 años y que padecen enfermedades crónicas.

Igualmente, el Minsa recalcó la importancia de completar su esquema de vacunación contra la covid-19 y además recibir las dosis de refuerzo, ya que las vacunas han demostrado ser efectivas y seguras.

El presente decreto ejecutivo deroga el Decreto Ejecutivo No. 852 del 29 de septiembre de 2021, Decreto Ejecutivo No.102 del 1 de julio de 2022, Resolución No. 405 del 11 de mayo 2020, Resolución No. 2552 del 1 de octubre de 2021.

Las medidas tomadas por el Gobierno tienen como fin promover la entrada de turistas. En los ocho primeros meses del año, el aeropuerto de Tocumen movilizó 10.207.119 pasajeros que utilizaron las terminales 1 y 2.

