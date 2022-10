Meliá presenta el futuro Meliá Collection Ngorongoro, un clásico “lodge” renovado en un área natural protegida y Patrimonio de la Humanidad

Meliá Hotels International anuncia la firma de un nuevo hotel en Tanzania, ubicado en el cráter del Ngorongoro, una “zona de conservación” única y privilegiada donde el turismo sólo puede concebirse desde el máximo respeto al entorno medioambiental y a las comunidades que lo habitan.

El hotel, un histórico establecimiento de la reserva, abrirá sus puertas en 2023, tras acometer durante este año una impresionante reforma para adaptarlo a las exigencias del viajero actual, sin perjudicar la personalidad y autenticidad del hotel y su plena integración en el entorno, elementos característicos de los hoteles Meliá Collection. Después de la renovación, Meliá Collection Ngorongoro contará con 52 habitaciones con vistas al cráter (24 de ellas suites), y ofrecerá asimismo 2 restaurantes, un pequeño restaurante-parrilla, piscina y un spa.

Lujo y sostenibilidad

De la mano de la propiedad del establecimiento, Albwardy Investments con quien Meliá opera otros excepcionales hoteles en diversos destinos del mundo, la compañía ha desarrollado un proyecto de renovación con especial atención a la protección del entorno natural, incluyendo la flora y fauna indígena, la gestión y tratamiento de los residuos, y la eficiencia energética. El hotel generará gran parte de su energía mediante paneles solares y minimizará el consumo eléctrico mediante la utilización de ventiladores, tradicionales en la región y más eficientes que el aire acondicionado, y producirá su propio agua para el consumo humano mediante una planta propia de embotellamiento que procese el agua local y que evitará consumos de plástico y transporte innecesarios.

Desde el punto de vista social, el hotel buscará integrar y promover el legado y cultura masai desde dentro del lodge, ofreciendo empleos a las tribus masais locales, y utilizando decoración autóctona en el establecimiento, realizada por las tribus y las compañías locales, con productos que además podrán venderse a los clientes para generar un beneficio adicional para la comunidad.

Por otra parte, prevé establecer colaboraciones con proyectos filantrópicos similares a los que funcionan con el Meliá Collection Serengeti o Gran Meliá Arusha, como Dada Project o Sanaa, en apoyo de las mujeres empresarias locales y de los más desfavorecidos, así como la ONG Born to Learn, basada en Moshi, con la cual gestiona una escuela y una clínica para los niños de la zona y sus familias.

En conjunto, el Programa de Sostenibilidad que implementará el hotel estará alineado con los valores de Meliá Hotels International, y se ofrecerá a los clientes con interés en esta zona del mundo como un atributo o “argumento de venta” fundamental.

Reconocimiento internacional

El hotel Meliá Collection Ngorongoro forma parte de una selecta colección de “lodges” ubicados en la región de Arusha, al norte de Tanzania, en las llamadas “tierras altas del cráter”, y se encuentra a 180 Km de la ciudad de Arusha, con conexiones al aeropuerto del Kilimanjaro (220 Kms) y del Lago Manyara, (41 Kms). El cráter del Ngorongoro es conocido también como “el jardín del edén” por la riqueza de su biodiversidad, con más de 20.000 mamíferos herbívoros y la mayor concentración de grandes depredadores de la tierra, que juegan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio ecológico, y por sus vistas increíbles sobre la caldera de 600 metros de profundidad que forma el cráter.

El establecimiento completa un portfolio de hoteles exclusivos operados por Meliá en Tanzania que han obtenido ya importantes reconocimientos internacionales, tales como el Meliá Zanzibar, reconocido como “Mejor Resort Todo Incluído” de África oriental por los World Luxury Awards, y que ya fue elegido como “ Mejor Iniciativa en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social por los Worldwide Hospitality Awards, el Meliá Collection Serengeti Lodge, nombrado Mejor Lodge de la Selva de África oriental, y el Gran Meliá Arusha, como Mejor Hotel de Lujo de negocios de Tanzania.

Acerca de Meliá Hotels International: Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Falcon’s Resorts by Meliá, además de un amplio portfolio de hoteles bajo el sello Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa según el último Corporate Sustainability Assesment de S&P Global (Silver Class), así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión sostenible, según el Wall Street Journal y la única empresa turística española entre los “Europe’s Climate Leaders 2021” según Financial Times. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Fuente: Meliá Hotels International / Realidad Turística.