Líder Mundial de Viajes se une a CAMP para Ayudar a las Familias a Descubrir las Maravillas Naturales de Costa Rica

Costa Rica. All-Inclusive by Marriott Bonvoy en alianza con la innovadora empresa de experiencias familiares, CAMP, para crear un viaje exclusivo para los niños en The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa en Costa Rica. Del 6 al 10 de julio, el paquete familiar, el cual puede reservar, ofrece una semana de actividades físicas, culturales y creativas como yoga, manualidades, juegos acuáticos, karaoke y mucho más en el Club de Niños de la propiedad.

El paquete – inspirado en los Seis Pilares del Bienestar de Westin – marca la primera activación internacional de CAMP, incorporando la experiencia de la marca en DIVERSIÓN y JUEGO al modelo all-inclusive, forjando una primicia en la hospitalidad.

“Estamos encantados de colaborar con CAMP en esta experiencia verdaderamente única para las familias”, dijo Jason Nuell, vicepresidente sénior de Marcas Premium de Marriott International. “Los clientes habituales de CAMP, desde Boston a Brooklyn y desde Dallas a Los Ángeles, saben lo extraordinaria que es la experiencia de entrar en un destino CAMP. Ahora le estamos dando vida a esa experiencia con el impresionante telón de fondo del Westin Reserva Conchal. Los padres tendrán la tranquilidad de saber que sus hijos están disfrutando, mientras ellos aprecian todo lo que ofrece este increíble hotel. Las familias salen ganando”.

Consciente con el medio ambiente, Westin Reserva Conchal está situado entre los exóticos bosques y las playas vírgenes de la Riviera del Pacífico Norte de Costa Rica, ofreciendo el equilibrio ideal entre una relajante escapada, la cultura local y la diversión familiar. Las familias que reserven el paquete CAMP Westin Reserva Conchal disfrutarán de:

•Una estadía all-inclusive de cinco noches del 6 al 10 de julio, incluyendo comidas, actividades y mucho más

•Un itinerario flexible de cinco días en el club de niños (con la opción de dejarlos o recogerlos) con actividades guiadas por los Seis Pilares de Bienestar de Westin:

Dormir bien – la programación insignia de Westin que apoya una noche de sueño reparador para recargar después de un día de aventura en CAMP Comer bien – incorporando opciones gastronómicas nutritivas y deliciosas del menú Comer Bien de Westin para niños Moverse bien – mantenerse activo con las actividades del día de campo, los juegos acuáticos y las olimpiadas de CAMP Jugar bien – invitando a los niños a soltarse con el slime bootCAMP de CAMP, fiesta de burbujas, cantar en grupo, las mejores fiestas de baile, jugar en el agua y más Sentirse bien – estimulando los sentidos con clases de yoga matutinas temáticas y sesiones educativas que les permiten a los niños conectar con la naturaleza y aprender más sobre Costa Rica Trabajar bien – creando un ambiente acogedor para que los niños aprendan juntos y se metan de lleno en las manualidades, experimentos y postales de amigos por correspondencia

•Servicios fuera de los horarios habituales durante sus citas románticas en la noche proporcionados por los consejeros de CAMP, que invitan a los niños a una divertida noche de actividades en el club de niños

•Vales para la tienda en línea de CAMP para niños, con una especial selección de juguetes, libros, ropa y mucho más.

•Una guía de viajes coleccionable destacando los destinos populares, animales autóctonos y cocina local de Costa Rica que se utiliza durante las sesiones educativas prácticas

•También se incluyen actividades como natación, tenis, golf, juegos de mesa, cricket en la playa o voleibol

•CAMP en Westin Reserva Conchal es ideal para niños entre los 4 a 12 años

“La misión de CAMP es ayudar a las familias a responder a la pregunta, ‘¿Qué vamos a hacer hoy?’ a través de una combinación de juego, producto y programación”, dijo Amanda Raposo, directora de experiencias de CAMP. “En nuestras tiendas, nuestras comunidades, y en línea, creamos experiencias alegres e interactivas para los niños y sus familias. Nuestra alianza con Marriott nos da una oportunidad increíble para llevar la magia de CAMP y sus consejeros a las familias más allá de nuestras propias paredes. Estamos emocionados de incorporar el juego a las vacaciones familiares”.

Además de la programación exclusiva en Westin Reserva Conchal, CAMP también creará folletos de actividades de guías de viaje coleccionables para los clubes de niños en otras propiedades All-Inclusive by Marriott Bonvoy exclusivas. Estos folletos específicos a cada destino contarán con atractivas actividades educativas que incluirán páginas de aprendizaje para descubrir animales locales, puntos de núcleos culturales, maravillas naturales y mucho más.

“All-Inclusive by Marriott Bonvoy tiene la misión de transformar la forma en que los huéspedes perciben el segmento ofreciendo experiencias que les permitan a los huéspedes y a los niños participar, aprender algo nuevo y terminar las vacaciones sintiéndose completamente renovados e inspirados”, expresó Nuell.

CAMP es una experiencia híbrida de tienda/juego totalmente único, tanto en establecimientos físicos de todo el país como en línea. Dentro de las tiendas CAMP hay experiencias temáticas que se rotan, en las que cada superficie es una mezcla ideal de juego y producto. Con colecciones de productos cuidadosamente seleccionadas por expertos, guías de regalos, los mejores juguetes, consejos sobre las tendencias de juego del futuro y una gran cantidad de actividades atractivas para que disfruten tanto los niños como los adultos. Las tiendas CAMP y CAMP.com tienen todo lo que una familia necesita para divertirse.

Marriott Bonvoy es el galardonado programa de viajes y mercado de Marriott International. Reúne el portafolio de marcas extraordinarias de la compañía, que incluye aproximadamente 8.000 propiedades en 139 países y territorios, así como también su oferta prémium de alquiler de viviendas Homes & Villas by Marriott International, excursiones y actividades en destinos únicos, y All-Inclusive by Marriott Bonvoy. Los socios disfrutan de Wifi gratuito y mejorado, tarifas exclusivas para socios y acceso a las experiencias exclusivas de Marriott Bonvoy Moments, todas las funciones de la aplicación Marriott Bonvoy, incluyendo el check-in sin contacto, entre otras muchas ventajas del programa.

Para reservar el paquete, visite hotel-deals.marriott.com/lirwi-camp-family-package/ y para conocer y explorar más sobre All-Inclusive by Marriott Bonvoy, visite all-inclusive.marriott.com. Para más información sobre Marriott Bonvoy y afiliarse de forma gratuita, visite marriottbonvoy.com.

