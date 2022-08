Hilton continúa su expansión en el Caribe y América Latina con la apertura de 11 hoteles en el primer semestre de 2022

La compañía hotelera global va camino a alcanzar los 200 hoteles abiertos en la región para fines de año

Mclean, Va. La compañía líder en hospitalidad a nivel mundial, Hilton (NYSE: HLT), celebró el cierre de la primera mitad del año 2022 con un impulso de crecimiento continuo en la región del Caribe y América Latina (CALA). Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022, la compañía dio la bienvenida a 11 nuevos hoteles, aumentando así su cartera en la región CALA a más de 190 hoteles, lo cual representa casi el 15% de la presencia de Hilton fuera de los Estados Unidos. Con sus enérgicos planes de expansión, que incluyen una cartera de proyectos de 105 propiedades, el arraigado compromiso de Hilton con el desarrollo en toda la región es más fuerte que nunca, ya que la compañía espera abrir su hotel número 200 en la región CALA antes de final de 2022.

“Siempre estamos buscando oportunidades para expandir la huella de Hilton en el Caribe y América Latina, y para ello trabajamos con propietarios excepcionales con la finalidad de introducir la marca adecuada en el mercado adecuado para satisfacer las exigencias del viajero global de hoy”, indicó Juan Corvinos, vicepresidente senior de desarrollo para el Caribe y América Latina, Hilton. “Nuestros planes han llevado a increíbles hitos en la región, desde la bienvenida a nuevos resorts todo incluido y de lujo en algunos de los destinos más deseados hasta introducir nuestras marcas en nuevos mercados que atienden y atraen a todo tipo de visitantes. Estamos entusiasmados con nuestro impulso y nuestro compromiso continuo con esta región tan dinámica”.

En el transcurso de la primera mitad de 2022, Hilton abrió 11 hoteles, que suman más de 2,100 habitaciones, distribuidos entre siete marcas y seis países en la región. Esto eleva su cartera en la región a más de 190 hoteles y resorts, que suman más de 35,000 habitaciones que acogen a huéspedes en 27 países y territorios. Durante ese mismo tiempo, la compañía confirmó sus planes de abrir otros 15 hoteles durante la segunda mitad de 2022 y firmó 15 nuevos acuerdos de desarrollo. Esto aumenta su cartera de proyectos en la región a 105, para un total de casi 15,750 habitaciones.

Los aspectos más destacados de los seis primeros meses del año incluyen:

Hilton aumentó su cartera todo incluido en el Caribe y América Latina a 10 resorts con la apertura en abril de 2022 de Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, de 735 habitaciones: la primera oferta todo incluido de Hilton en Tulum y el mayor resort de Hilton en CALA. Con esta última apertura, Hilton ofrece ahora seis opciones todo incluido en México, dos en República Dominicana, una en Curazao y una en Jamaica.

Conrad Hotels & Resorts, una de las tres marcas de lujo de Hilton, anunció la primera propiedad de la marca en el Caribe mexicano con la apertura en enero de 2022 de Conrad Tulum Riviera Maya. Con un diseño audaz, una gastronomía exquisita, un programa de sostenibilidad y experiencias transformadoras, esta propiedad de lujo sentó las bases para la expansión de Hilton en Tulum, uno de los destinos más importantes de México, y fortaleció la presencia de la marca en México tras la apertura en 2020 de Conrad Punta de Mita, ubicado en la costa del Pacífico del país.

De cara al futuro, la compañía espera abrir aproximadamente 15 propiedades adicionales en CALA, distribuidas entre 10 marcas, para fines de 2022, incluyendo debuts de marcas en Brasil y México, entre otros destinos. Entre las próximas aperturas de 2022 destacan Motto by Hilton Tulum, el primer hotel de la marca en la región CALA; Tru by Hilton Monterrey Fundidora, el primer hotel de la marca en México; DoubleTree by Hilton Foz de Iguaçu, el primer hotel de Hilton cerca de las afamadas cataratas en Brasil; y Waldorf Astoria Cancun, que materializa la esperada llegada de la marca de lujo a la península de Yucatán.

La ampliada cartera de proyectos de Hilton en CALA, que incluye 105 propiedades, se extiende a 24 países y territorios, con cinco destinos: México, Brasil, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, representando más del 50% de los planes de crecimiento en habitaciones de la compañía en la región.

Para más noticias sobre Hilton y su desarrollo, visite stories.hilton.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe