Havanatur S.A: 44 años sirviendo al turismo cubano

Tras el receso obligado del Turismo por la pandemia del COVID 19, el Grupo Internacional Havanatur S.A. ha vuelto a sus operaciones de cara a su aniversario 45, a celebrarse en 2023, con nuevas estrategias que permitan recuperar los mercados tradicionales y sumar otros, recobrando progresivamente su tradicional posicionamiento en el mercado que lo consolide como el turoperador líder de Cuba.

Las operaciones desde Canadá hacia diferentes plazas turísticas cubanas, la reafirmación de Varadero como principal destino de sol y playa, así como la aceptación de los viajes de circuito promovidos por Havanatur París, reflejan esa paulatina reanimación, a punto de celebrar los 44 años este 19 de diciembre, aun cuando el arribo de turistas ha estado por debajo de lo esperado.

Con un 24 por ciento del total de pasajeros emitidos a Cuba desde distintas regiones del mundo el Grupo se afianza en la comercialización de sus servicios hacia un mercado externo cada vez más complejo y con nuevas tendencias. Se prevé incrementar la cifra de arribantes en la actual temporada de invierno.

De conjunto con la aerolínea canadiense OWG (Of We Go) Havanatur trabaja desde 2021 con vuelos hasta Holguín, Camagüey, Jardines del Rey y Cayería Norte de Villa Clara, a la vez que se afianzan los nuevos productos, asociados a los partners y formas de gestión no estatal. El comercio electrónico se ratifica en la agilidad y seguridad, así como en la estandarización de nuevas ofertas en las plataformas a través de la integración con cadenas hoteleras y agencias extranjeras.

Una gran acogida tuvo las promociones de verano para el mercado interno por la variedad y calidad de los servicios, pese a la limitación de capacidades por encontrarse una gran parte de la planta hotelera en mantenimiento.

La reingeniería de los productos del Grupo traza nuevas estrategias para recuperar los vínculos con los proveedores de servicio y estrechar alianzas con aquellas Mipymes que han logrado un posicionamiento en el Mercado. En el reciente Taller Comercial Nacional se produjo un intercambio fructífero de experiencias entre las sucursales del país que marcarán, sin dudas, un avance.

La reanimación y cambio de imagen de las oficinas y puntos de ventas en territorios y aeropuertos, fueron otras de las prioridades.

Hay una mira hacia el futuro de la industria sin chimeneas en la isla y el Grupo Havanatur, ciento por ciento cubano, tendrá un gran protagonismo con el optimismo de un equipo que trabaja incansablemente y apuesta por recuperar los niveles de emisión de turistas al destino Cuba, uno de los más renombrados en el área del Caribe por la calidad y seguridad de sus calles y plazas.

Fuente: Havanatur S.A.